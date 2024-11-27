На рынке труда в Украине большой дефицит кадров. В такие времена компании часто концентрируются на внутренних кандидатах, которые после профессионального обучения имеют возможность построить хорошую карьеру.

Обучение команды — это один из самых эффективных способов укрепить бизнес. По мнению экспертов, инвестиции в обучение — это не просто расходы, а стратегический шаг для улучшения конкурентоспособности бизнеса в долгосрочной перспективе. Каким образом компании усиливают свой бизнес, в каких отраслях чаще речь идет об обучении сотрудников и как это влияет на результаты? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

Обучение в компаниях: что выигрывает бизнес

Эксперты говорят, что прежде всего в компаниях обучают не столько молодых сотрудников, сколько неопытных в какой-то тематике. Так компании не только помогают сотрудникам развиваться, но и уменьшают разрыв между тем, что человек знает, и тем, что требует организация. Как отметила в разговоре с Фокусом HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар, именно благодаря обучению персонала бизнес получает свои "дивиденды" в форме:

повышения производительности и качества выполнения рабочих задач;

снижения текучести персонала и повышение лояльности;

повышения инновационности;

развития корпоративной культуры, повышения уровня удовлетворенности работников.

Обучая сотрудников, компании не только помогают им развиваться, но и уменьшают разрыв между тем, что человек знает, и тем, что требует организация

"Сейчас все чаще используется комплексный подход, который сочетает различные формы и методы обучения, которые, в свою очередь, зависят от специфики самой компании, — говорит Иванова-Бекар. — Но обычно у большинства компаний есть программы адаптации, обучения по продуктам/услугам компании, которые проводятся в форматах семинаров, воркшопов, вебинаров, тренингов. Повышение квалификации происходит на учебных программах внутренних Академий и внешних провайдеров. Например, в последнее время популярность набирают такие учебные платформы, как Udemy, Coursera".

Нard skills и soft skills: кому что нужно

Сейчас для повышения конкурентоспособности бизнеса не обойтись без обучения сотрудников. И на рынке есть много компаний, которые это понимают и уделяют обучению людей достаточно серьезное внимание, говорит директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько. "Например, системное обучение всегда есть в ритейл-компаниях, ведь чтобы продавать обувь или бытовую технику, нужны специальные навыки. Такие компании имеют разработанные системы обучения, методистов, внутренних тренеров, тренеров, которые тренируют тренеров и тому подобное. И все это имеет одну цель — увеличить продажи".

Продавцов нужно обучать стандартам работы и обслуживания клиентов Фото: Gustavo Fring from Pexels

Обучение на производстве построено иным образом, и оно может быть связано как с hard skills, так и с soft skills, продолжает эксперт. Профессиональное обучение обычно "завязано" на учебные заведения, с которыми заключаются договора, по окончании нужно проходить аттестацию. Обучение soft skills есть в большинстве компаний, которые занимаются предоставлением услуг, проводить его могут как внутренние, так и внешние тренеры, в зависимости от конкретных потребностей организации.

"Чаще всего в компаниях используют тренинги на 1-2 дня, или курсы с обучением несколько раз в неделю и последующим тестом, — отметила Наталья Слинько в разговоре с Фокусом. — Также часто компании используют наставничество для новичков в формате "делай как я". Менторство встречается реже, ведь ментор должен не просто в совершенстве выполнять свою работу, но и наблюдать за конкретным человеком, чтобы помочь раскрыться именно его потенциалу".

Важно

Дефицит кадров стремительно растет: в каких сферах ищут новых сотрудников

"Если говорить об отраслях, то в первую очередь отмечу IT, FMCG, агро-, ритейл и крупные производственные предприятия, — добавляет Иванова-Бекар. — В подавляющем большинстве средних и в крупных компаниях сформированы отделы Развития и обучения или даже Академии, где проходит как комплексное повышение квалификации, так и развитие soft skills — в тренде лидерство, эмоциональный интеллект, коммуникация. Также обучают стандартам работы и обслуживания клиентов, особенно это актуально для ритейла и финансового сектора. Но кроме отраслевой принадлежности, важную роль играет позиция собственника и менеджмента компании".

Что касается сотрудничества с вузами, то в последние годы на фоне дефицита персонала оно только усиливается, продолжает эксперт. По ее словам, с учебными заведениями плодотворно сотрудничают работодатели из ІТ-отрасли, агро, финансовой сферы, пищевой промышленности. И если 2-3 года назад работодатели были заинтересованы в студентах 4-5 курсов, то сейчас готовы рассматривать и младших.

На фоне дефицита персонала усиливается сотрудничество компаний с вузами

"Студентов фармацевтических специальностей "разбирают" уже с 3-4 курса, — соглашается Наталья Слинько. — Они трудоустраиваются на предприятия на неполный рабочий день, а после окончания учебы остаются".

Формировать новую генерацию персонала: опыт корпорации "Артериум"

В фармацевтической корпорации "Артериум" говорят, что им важно, чтобы каждый сотрудник имел доступ к учебному материалу в любом месте и в любое время. Для этого была создана онлайн-платформа с более 200 курсами по разным направлениям. Учебную базу используют как новые сотрудники в период адаптации, так и специалисты производственных специальностей, разработчики, эксперты по стандартам качества, специалисты по реализации и т. д.

Если 2-3 года назад работодатели были заинтересованы в студентах 4-5 курсов, то сейчас готовы рассматривать и младших Фото: pexels.com

"Мы уделяем немало времени разработке каждой образовательной программы, чтобы сотрудники усвоили максимум информации, которая понадобится в работе. Кроме того, поощряем работников участвовать во внешних учебных мероприятиях и компенсируем расходы на обучение, не ограничивая сотрудников в выборе. Благодаря комплексному обучению имеем положительную тенденцию: показатель вовлеченности работников в работу за три года вырос с 4,9 до 14,2%, — рассказала в разговоре с Фокусом Ольга Цапро, директор по управлению персоналом компании "Артериум". — Используем различные формы обучения: тренинги, семинары, вебинары, онлайн-курсы, бизнес-игры, бизнес-кейсы и комплексные программы развития, менторство и программы лидерства".

Для новых сотрудников в компании разработали программу адаптации, которая помогает новичкам быстро интегрироваться в рабочий процесс. Каждого нового сотрудника сопровождает наставник, что помогает быстрее понять специфику работы, решить организационные моменты и эффективно выполнять поставленные задачи. Такая программа дала положительные результаты: процент тех, кто остается в компании после испытательного срока, вырос с 90% в 2023-м до 94% в 2024 году.

Важно

Рекордное количество вузов Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира, — МОН

Обучение сотрудников применяется в Артериум для различных целей: для адаптации к новым технологиям или процессам и ознакомления с новым программным обеспечением; для углубления знаний при повышении квалификации; для дополнительного обучения в случае, когда сотрудник переходит на новую должность с другими функциями и т. д.

Особое внимание корпорация "Артериум" уделяет сотрудничеству с высшими учебными заведениями. "Заботимся о развитии студентов сегодня, чтобы уже завтра они помогали нам заботиться о здоровье и жизни людей, — говорит Ольга Цапро. — Программу "фАРмуємо майбутнє", которая популяризирует фармацевтическую науку, внедрили еще до полномасштабного вторжения. Начали с образовательных проектов для студентов: корпоративные тренеры и преподаватели проводят лекции, мастер-классы, вебинары, приглашаем студентов на экскурсии в исследовательский центр и на производство. За два года мы привлекли более 2 тыс. студентов, сотрудничаем более чем с 20 профильными вузами".

В "Артериуме" заботятся о развитии студентов сегодня, чтобы уже завтра они помогали заботиться о здоровье и жизни людей

Возможность талантливым студентам получить свой первый практический опыт в крупной компании предоставляет программа стажировки ArteriumInternCamp. В течение 6 месяцев студенты работают вместе с опытными специалистами в сопровождении наставника. Они получают знания, практический опыт, а также достойную зарплату с бонусами и премиями, и имеют все шансы начать свою карьеру в компании.

"В 2024 году мы ввели комплексную программу для молодежи "фАРмуємо лідерів майбутнього", которая длится 9 месяцев и ориентирована на развитие необходимых компетенций у молодых сотрудников компании (до 25 лет): эффективная коммуникация, кросфункциональное взаимодействие, эмпатия, мотивация. Мы заботимся о будущем компании и формируем новую генерацию персонала", — подытожила Ольга Цапро.

Важно

Учеба на бюджете: должны ли студенты отрабатывать бесплатное обучение

Обучение для всех: какие программы внедряют крупные работодатели

Обычно более системно обучение построено именно в крупных организациях, потому что у них больше возможностей и потребности в специалистах.

Например, в корпорации Roshen открыли программу обучения, после завершения которой шансы на успешное трудоустройство возрастают. Также есть программа обучения для внутренних сотрудников, целью которой является повышение квалификации мастеров-технологов, и 2-модульная программа менеджерского обучения для руководителей. А еще работники компании имеют возможность регулярно посещать корпоративные занятия по английскому: обучение делится по уровням и происходит по прогрессивным методикам.

В компаниях обучают как молодых сотрудников, так и неопытных по какой-то тематике Фото: Pexels

Компания "Интергал-Буд" поощряет персонал к обучению и саморазвитию, организуя различные тренинги по повышению квалификации, в частности, для профильных узких специалистов — семинары, курсы повышения квалификации (КУА, бухгалтерия, юристы, инженеры по техническому надзору). Также в компании проходит обучение специалистов по управлению проектами на сертификационных курсах по ведению проектов.

Заботится о профессиональном развитии работников и сеть АЗК WOG. На регулярной основе проводятся тренинги, воркшопы, бизнес-игры, мастермайнды, направленные на повышение качества услуг. В компании активно используются и развиваются современные подходы к обучению и развитию персонала, работает Корпоративный университет, деятельность которого базируется на современной e-learning платформе.

Важно

"Станет меньше": в Минобразования заговорили о сокращении количества преподавателей в Украине

Компания SoftServe активно развивает сотрудничество с украинскими вузами. В рамках таких проектов, начиная с третьего курса, студенты могут пройти стажировку в SoftServe, чтобы получить практический опыт и в будущем трудоустроиться в компании.

Словом, обучение сотрудников — важнейший проект в компаниях, которые стремятся и вырастить внутри структуры настоящих профессионалов, и достичь хороших результатов в своей работе, в том числе финансовых.

Интересным в контексте обучения в компаниях выглядит анекдот от Натальи Слинько.

Два предпринимателя обсуждают обучение персонала.

- А ты не боишься, что ты их научишь, а они уйдут к конкурентам? — спрашивает один.

- Нет, — отвечает собеседник, — Я боюсь, что я их не научу, и они останутся у меня.