Выплаты ВПЛ: заплатят ли украинцам больше с 1 декабря

Большинство ВПЛ и в дальнейшем будут получать свои выплаты без дополнительного обращения.

Лица, находящиеся в уязвимом положении и нуждающиеся в государственной поддержке, продолжат получать финансовую помощь в декабре. Однако некоторые категории лишатся этой поддержки. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до февраля 2025 года. Таким образом, большинство получателей продолжат получать помощь автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявки. Однако это касается исключительно уязвимых категорий, включая:

пенсионеров у которых размер пенсии не превышает 9 444 гривен;

людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Размер ежемесячной финансовой помощи останется прежним:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Отметим, 11 ноября Фокус писал о других категориях украинцев, которые получают компенсацию за аренду жилья. В частности, на это имеют право военнослужащие ВСУ, сообщили на портале "АрмияInform". Кроме средств на аренду, бойцам возвращают деньги, которые они потратили на переезд на новое место службы. Размер компенсации — от 2 280 до 4 560 грн (в зависимости от области).

Напоминаем, в июне народный депутат Максим Ткаченко рассказал о количестве ВПЛ, которые вернулись на передние места жительства, и о причинах, которые их к этому побудили.