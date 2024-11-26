Виплати ВПО: чи заплатять українцям більше з 1 грудня

Більшість ВПО і надалі отримуватимуть свої виплати без додаткового звернення.

Особи, які перебувають у вразливому становищі та потребують державної підтримки, продовжать отримувати фінансову допомогу в грудні. Однак деякі категорії позбудуться цієї підтримки. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до лютого 2025 року. Таким чином, більшість одержувачів продовжать отримувати допомогу автоматично, без необхідності подавати додаткові заявки. Однак це стосується виключно вразливих категорій, включно з:

пенсіонерів, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

людей з інвалідністю I або II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Розмір щомісячної фінансової допомоги залишиться колишнім:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Зазначимо, 11 листопада Фокус писав про інші категорії українців, які отримують компенсацію за оренду житла. Зокрема, на це мають право військовослужбовці ЗСУ, повідомили на порталі "АрміяInform". Окрім коштів на оренду, бійцям повертають гроші, які вони витратили на переїзд на нове місце служби. Розмір компенсації — від 2 280 до 4 560 грн (залежно від області).

Нагадуємо, у червні народний депутат Максим Ткаченко розповів про кількість ВПО, які повернулися на передні місця проживання, і про причини, які їх до цього спонукали.