В последнее время адвент-календари стали неотъемлемой частью рождественских праздников. И если еще несколько лет назад украинцы воспринимали их как некую "европейскую диковинку", то сегодня на украинском рынке можно найти календари на любой вкус и кошелек. Причем не только для детей и взрослых, мужчин и женщин, но даже для домашних любимцев.

С помощью адвент-календаря можно сделать ожидание Рождества более радостным, а маркетинговые инструменты брендов позволяют выбрать индивидуальный подарок в соответствии с интересами конкретного человека. Как это работает, почему популярность адвент-календарей продолжает расти и можно ли сделать этот подарок еще полезнее? Об этом — в материале Фокуса.

Универсальный и уникальный: секрет популярности

Адвент-календарь — это не просто календарь, а способ сделать ожидание праздников еще более увлекательным и радостным. Психолог Марина Деркач видит главную причину огромной популярности адвент-календарей в том, что они, если можно так сказать, одновременно закрывают эмоциональную потребность и решают вопрос с подарком с минимальными усилиями.

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"Начнём с того, что адвент-календарь несёт огромную эмоциональную составляющую — как известно, ожидание праздника может доставить гораздо больше положительных эмоций, чем сам праздник, — пояснила психолог Марина Деркач в разговоре с Фокусом. — Во-вторых, это универсальный подарок, который нравится и детям, и взрослым. И в-третьих, несмотря на универсальность, это одновременно и уникальный подарок, ведь он может соответствовать почти любым интересам и купить его можно практически за любую цену — от 80-90 до нескольких тысяч гривен".

Современная версия адвент-календаря с сюрпризами за маленькой дверцей появилась благодаря немецкому издателю Герхарду Лангу в 1920-х годах. Его мама накануне Рождества пекла безе и прикрепляла пирожные к картону, чтобы сын мог по ним отсчитывать дни до праздника. Когда Герхард вырос и стал владельцем типографии, его фирма первой в мире выпустила адвент-календарь с 24 разноцветными картинками на рождественскую тематику.

Какие адвент-календари предлагают магазины в Украине

Адвент-календарь с 31 праздничным украшением, 289 грн Фото: rozetka.com.ua Предлагает занятия на каждый день: оригинальные красивые поделки, игры, стихи, 96 грн Фото: rozetka.com.ua Адвент-календарь с креативными заданиями и цветными наклейками, 110 грн Фото: rozetka.com.ua Адвент-календарь Harry Potter, 1774 грн Фото: rozetka.com.ua Для мужчин: 24 подарка для офиса, дома или путешествия, 3290 грн Фото: rozetka.com.ua Набор уходовой косметики для женщин, 1590 грн Фото: rozetka.com.ua Адвент-календарь с лакомствами для собак, 375 грн Фото: rozetka.com.ua

Классический адвент-календарь выглядит как коробка-домик с 24 окошками или дверцами, за каждым из которых лежит небольшой подарок. Чаще всего это сладости, но может быть все, что угодно. С 1 по 24 декабря ребенок ежедневно открывает новое окошко, получает маленький подарок и может точно узнать, через сколько дней наступит такое ожидаемое и радостное Рождество.

Адвент-календари могут быть не только развлечением, но и развивать логическое мышление. Календарь может состоять из заданий, игр, загадок, вопросов, интересных фактов, и такие идеи уже внедряются в учебный процесс.

Существует множество типов адвент-календарей: от привычных с шоколадками, конфетами и другими сладостями до наборов с игрушками и детскими украшениями, чаем и кофе, косметикой и парфюмерией, алкоголем и интимными игрушками и тому подобное. И взрослые открывают ежедневно новые дверцы с не меньшим восторгом, чем дети. Такие сюрпризы дарят ощущение маленького праздника независимо от возраста, а это сегодня нужно, как никогда.

Не только развлечение: как календарь помогает учиться

Адвент-календари могут быть не только развлечением, но и развивать логическое мышление. Календарь может состоять из заданий, игр, загадок, вопросов, интересных фактов, и такие идеи уже внедряются в учебный процесс. Например, Новая Украинская Школа поделилась идеями для создания математического адвент-календаря для учителей, которые ищут креативные образовательные идеи на свои уроки.

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Короткие и увлекательные активности позволяют ученикам узнавать что-то новое, практиковаться, выполнять нестандартные задания, разгадывать, расшифровывать и распутывать. И, конечно, проверять свои знания, хотя проверкой это и не выглядит, ведь все происходит практически в игровой форме.

Математические адвент-календари можно использовать для формирования как математической, так и финансовой грамотности. Хотя уникальный финансовый календарь можно создать самостоятельно. Например, маленькие дети с помощью такого календаря могут расширять словарный запас словами "деньги", "банк", "купюра", "бюджет", "зарплата", "наличные", "безналичный расчет".

Ожидание праздника может доставить гораздо больше положительных эмоций, чем сам праздник Фото: Pinterest

А, скажем, с учениками начальной школы можно поиграть в "семейный бюджет". Задачей на первый день может быть разобрать расходы семьи, на второй — составить список покупок на день, на третий — сходить в магазин с родителями, на четвертый — приготовить вместе блюдо из запланированных и купленных продуктов. Адвент-календарь поможет систематизировать полученные знания и закрепить их.

Математические адвент-календари можно использовать для формирования как математической, так и финансовой грамотности

Ощущение увлекательной игры помогут создать кармашки, конверты — это вызывает интерес и мотивирует к выполнению заданий. А устать здесь невозможно, ведь адвент-календарь предусматривает свои правила игры: один день — одно задание. Работа с адвент-календарем учит сообразительности, творческому подходу, планированию деятельности и оценке результатов.

Идеи для бизнеса: от представления новинок до воронки продаж

Если для потребителей адвент-календари являются приятным элементом предрождественских дней, то для бизнеса — мощным маркетинговым инструментом, который можно использовать для привлечения и удержания клиентов. Многие крупные компании, такие как Dior, Chanel, LEGO, используют концепцию календарей для продвижения своих продуктов. Для них это становится не только способом увеличить продажи в праздничный сезон, но и возможностью представить новинки широкой аудитории.

В рождественско-новогодние праздники продается почти все и по максимуму Фото: Getty

А в малом бизнесе адвент-календарь может стать отличной "воронкой продаж" — то есть путешествием будущего покупателя от знакомства с товаром или услугой до покупки. Маркетологи говорят, что никаких четких правил здесь нет — это ваш товар, ваши правила и ваш маркетинг. Более того: такой календарь можно сделать не только на месяц, но и на год.

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Например, составить календарь с 12 окошками (по одному на каждый месяц года) и вложить туда 12 подарков. Если речь идет, например, о бьюти-индустрии, это могут быть бесплатный маникюр, крем в подарок, скидки на услуги, ароматизированные свечи и тому подобное. Правда, для того, чтобы такой календарь стал настоящей "воронкой продаж", нужно продумать, в каком порядке раздавать эти подарки и что в каком месяце наиболее востребовано.

Еще одна выгода от такого календаря будет в том, что в рождественско-новогодние праздники продается почти все и по максимуму. И через продажи календарей бизнес не только получает клиента минимум на год, но и расширяет клиентскую базу, ведь адвент-календари чаще всего покупают в подарок.