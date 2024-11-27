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Адвент-календарь: не только на Рождество, а на все случаи жизни

Адвент-календарь, Рождество, Новый год, подарки
Фото: Getty Images | Адвент-календарь — это способ сделать ожидание праздника еще более увлекательным и радостным

В последнее время адвент-календари стали неотъемлемой частью рождественских праздников. И если еще несколько лет назад украинцы воспринимали их как некую "европейскую диковинку", то сегодня на украинском рынке можно найти календари на любой вкус и кошелек. Причем не только для детей и взрослых, мужчин и женщин, но даже для домашних любимцев.

С помощью адвент-календаря можно сделать ожидание Рождества более радостным, а маркетинговые инструменты брендов позволяют выбрать индивидуальный подарок в соответствии с интересами конкретного человека. Как это работает, почему популярность адвент-календарей продолжает расти и можно ли сделать этот подарок еще полезнее? Об этом — в материале Фокуса.

Универсальный и уникальный: секрет популярности

Адвент-календарь — это не просто календарь, а способ сделать ожидание праздников еще более увлекательным и радостным. Психолог Марина Деркач видит главную причину огромной популярности адвент-календарей в том, что они, если можно так сказать, одновременно закрывают эмоциональную потребность и решают вопрос с подарком с минимальными усилиями.

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"Начнём с того, что адвент-календарь несёт огромную эмоциональную составляющую — как известно, ожидание праздника может доставить гораздо больше положительных эмоций, чем сам праздник, — пояснила психолог Марина Деркач в разговоре с Фокусом. — Во-вторых, это универсальный подарок, который нравится и детям, и взрослым. И в-третьих, несмотря на универсальность, это одновременно и уникальный подарок, ведь он может соответствовать почти любым интересам и купить его можно практически за любую цену — от 80-90 до нескольких тысяч гривен".

Современная версия адвент-календаря с сюрпризами за маленькой дверцей появилась благодаря немецкому издателю Герхарду Лангу в 1920-х годах. Его мама накануне Рождества пекла безе и прикрепляла пирожные к картону, чтобы сын мог по ним отсчитывать дни до праздника. Когда Герхард вырос и стал владельцем типографии, его фирма первой в мире выпустила адвент-календарь с 24 разноцветными картинками на рождественскую тематику.

Какие адвент-календари предлагают магазины в Украине

Адвент-календарь с 31 праздничным украшением, 289 грн Fullscreen
Адвент-календарь с 31 праздничным украшением, 289 грн
Фото: rozetka.com.ua
Предлагает занятия на каждый день: оригинальные красивые поделки, игры, стихи, 96 грн Fullscreen
Предлагает занятия на каждый день: оригинальные красивые поделки, игры, стихи, 96 грн
Фото: rozetka.com.ua
Адвент-календарь с креативными заданиями и цветными наклейками, 110 грн Fullscreen
Адвент-календарь с креативными заданиями и цветными наклейками, 110 грн
Фото: rozetka.com.ua
Адвент-календарь Harry Potter, 1774 грн Fullscreen
Адвент-календарь Harry Potter, 1774 грн
Фото: rozetka.com.ua
Для мужчин: 24 подарка для офиса, дома или путешествия, 3290 грн Fullscreen
Для мужчин: 24 подарка для офиса, дома или путешествия, 3290 грн
Фото: rozetka.com.ua
Набор уходовой косметики для женщин, 1590 грн Fullscreen
Набор уходовой косметики для женщин, 1590 грн
Фото: rozetka.com.ua
Адвент-календарь с лакомствами для собак, 375 грн Fullscreen
Адвент-календарь с лакомствами для собак, 375 грн
Фото: rozetka.com.ua
Адвент-календарь с 31 праздничным украшением, 289 грн
Предлагает занятия на каждый день: оригинальные красивые поделки, игры, стихи, 96 грн
Адвент-календарь с креативными заданиями и цветными наклейками, 110 грн
Адвент-календарь Harry Potter, 1774 грн
Для мужчин: 24 подарка для офиса, дома или путешествия, 3290 грн
Набор уходовой косметики для женщин, 1590 грн
Адвент-календарь с лакомствами для собак, 375 грн

Классический адвент-календарь выглядит как коробка-домик с 24 окошками или дверцами, за каждым из которых лежит небольшой подарок. Чаще всего это сладости, но может быть все, что угодно. С 1 по 24 декабря ребенок ежедневно открывает новое окошко, получает маленький подарок и может точно узнать, через сколько дней наступит такое ожидаемое и радостное Рождество.

Адвент-календари могут быть не только развлечением, но и развивать логическое мышление. Календарь может состоять из заданий, игр, загадок, вопросов, интересных фактов, и такие идеи уже внедряются в учебный процесс.

Существует множество типов адвент-календарей: от привычных с шоколадками, конфетами и другими сладостями до наборов с игрушками и детскими украшениями, чаем и кофе, косметикой и парфюмерией, алкоголем и интимными игрушками и тому подобное. И взрослые открывают ежедневно новые дверцы с не меньшим восторгом, чем дети. Такие сюрпризы дарят ощущение маленького праздника независимо от возраста, а это сегодня нужно, как никогда.

Не только развлечение: как календарь помогает учиться

Адвент-календари могут быть не только развлечением, но и развивать логическое мышление. Календарь может состоять из заданий, игр, загадок, вопросов, интересных фактов, и такие идеи уже внедряются в учебный процесс. Например, Новая Украинская Школа поделилась идеями для создания математического адвент-календаря для учителей, которые ищут креативные образовательные идеи на свои уроки.

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Короткие и увлекательные активности позволяют ученикам узнавать что-то новое, практиковаться, выполнять нестандартные задания, разгадывать, расшифровывать и распутывать. И, конечно, проверять свои знания, хотя проверкой это и не выглядит, ведь все происходит практически в игровой форме.

Математические адвент-календари можно использовать для формирования как математической, так и финансовой грамотности. Хотя уникальный финансовый календарь можно создать самостоятельно. Например, маленькие дети с помощью такого календаря могут расширять словарный запас словами "деньги", "банк", "купюра", "бюджет", "зарплата", "наличные", "безналичный расчет".

Ожидание праздника может доставить гораздо больше положительных эмоций, чем сам праздник Fullscreen
Ожидание праздника может доставить гораздо больше положительных эмоций, чем сам праздник
Фото: Pinterest

А, скажем, с учениками начальной школы можно поиграть в "семейный бюджет". Задачей на первый день может быть разобрать расходы семьи, на второй — составить список покупок на день, на третий — сходить в магазин с родителями, на четвертый — приготовить вместе блюдо из запланированных и купленных продуктов. Адвент-календарь поможет систематизировать полученные знания и закрепить их.

Математические адвент-календари можно использовать для формирования как математической, так и финансовой грамотности

Ощущение увлекательной игры помогут создать кармашки, конверты — это вызывает интерес и мотивирует к выполнению заданий. А устать здесь невозможно, ведь адвент-календарь предусматривает свои правила игры: один день — одно задание. Работа с адвент-календарем учит сообразительности, творческому подходу, планированию деятельности и оценке результатов.

Идеи для бизнеса: от представления новинок до воронки продаж

Если для потребителей адвент-календари являются приятным элементом предрождественских дней, то для бизнеса — мощным маркетинговым инструментом, который можно использовать для привлечения и удержания клиентов. Многие крупные компании, такие как Dior, Chanel, LEGO, используют концепцию календарей для продвижения своих продуктов. Для них это становится не только способом увеличить продажи в праздничный сезон, но и возможностью представить новинки широкой аудитории.

В рождественско-новогодние праздники продается почти все и по максимуму Fullscreen
В рождественско-новогодние праздники продается почти все и по максимуму
Фото: Getty

А в малом бизнесе адвент-календарь может стать отличной "воронкой продаж" — то есть путешествием будущего покупателя от знакомства с товаром или услугой до покупки. Маркетологи говорят, что никаких четких правил здесь нет — это ваш товар, ваши правила и ваш маркетинг. Более того: такой календарь можно сделать не только на месяц, но и на год.

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Например, составить календарь с 12 окошками (по одному на каждый месяц года) и вложить туда 12 подарков. Если речь идет, например, о бьюти-индустрии, это могут быть бесплатный маникюр, крем в подарок, скидки на услуги, ароматизированные свечи и тому подобное. Правда, для того, чтобы такой календарь стал настоящей "воронкой продаж", нужно продумать, в каком порядке раздавать эти подарки и что в каком месяце наиболее востребовано.

Еще одна выгода от такого календаря будет в том, что в рождественско-новогодние праздники продается почти все и по максимуму. И через продажи календарей бизнес не только получает клиента минимум на год, но и расширяет клиентскую базу, ведь адвент-календари чаще всего покупают в подарок.