Останнім часом адвент-календарі стали невід'ємною частиною різдвяних свят. І якщо ще кілька років тому українці сприймали їх як якусь "європейську дивину", то сьогодні на українському ринку можна знайти календарі на будь-який смак та гаманець. Причому не лише для дітей та дорослих, чоловіків та жінок, але навіть для домашніх улюбленців.

За допомогою адвент-календаря можна зробити очікування Різдва радіснішим, а маркетингові інструменти брендів дозволяють вибрати індивідуальний подарунок відповідно до інтересів конкретної людини. Як це працює, чому популярність адвент-календарів продовжує зростати і чи можна зробити цей подарунок ще кориснішим? Про це — в матеріалі Фокусу.

Універсальний та унікальний: секрет популярності

Адвент-календар – це не просто календар, а спосіб зробити очікування свят ще більш захоплюючим та радісним. Психолог Марина Деркач бачить головну причину величезної популярності адвент-календарів у тому, що вони, якщо можна так сказати, одночасно закривають емоційну потребу і вирішують питання з подарунком з мінімальними зусиллями.

Важливо

Чому на Різдво ставлять ялинку, — пояснення священника

"Почнемо з того, що адвент-календар несе величезну емоційну складову – як відомо, очікування свята може завдати набагато більше позитивних емоцій, ніж саме свято, – пояснила психолог Марина Деркач у розмові з Фокусом. — По-друге, це універсальний подарунок, що подобається і дітям, і дорослим. І по-третє, незважаючи на універсальність, це водночас і унікальний подарунок, адже він може відповідати майже будь-яким інтересам та купити його можна практично за будь-яку ціну – від 80-90 до кількох тисяч гривень".

Сучасна версія адвент-календаря з сюрпризами за маленькими дверцятами з'явилася завдяки німецькому видавцеві Герхарду Лангу у 1920-х роках. Його мама напередодні Різдва пекла безе і прикріплювала тістечка до картону, щоб син міг по них відраховувати дні до свята. Коли Герхард виріс і став власником друкарні, його фірма першою у світі випустила адвент-календар із 24 різнокольоровими картинками на різдвяну тематику.

Які адвент-календарі пропонують магазини в Україні

Адвент-календар з 31 святковою прикрасою, 289 грн Фото: rozetka.com.ua Пропонує заняття на кожен день: оригінальні красиві саморобки, ігри, вірші, 96 грн Фото: rozetka.com.ua Адвент-календар з креативними завданнями та кольоровими наліпками, 110 грн Фото: rozetka.com.ua Адвент-календар Harry Potter, 1774 грн Фото: rozetka.com.ua Для чоловіків: 24 подарунки для офіса, дому або подорожі, 3290 грн Фото: rozetka.com.ua Набор доглядової косметики для жінок, 1590 грн Фото: rozetka.com.ua Адвент-календар зі смаколиками для собак, 375 грн Фото: rozetka.com.ua

Класичний адвент-календар виглядає як коробка-будиночок з 24 віконцями або дверцятами, за кожним з яких лежить невеликий подарунок. Найчастіше це солодощі, але може бути все, що завгодно. З 1 по 24 грудня дитина щодня відкриває нове віконце, отримує маленький подарунок і може точно дізнатися, через скільки днів таке очікуване і радісне Різдво.

Адвент-календарі можуть бути не тільки розвагою, а й розвивати логічне мислення. Календар може складатися із завдань, ігор, загадок, питань, цікавих фактів, і такі ідеї вже впроваджуються в навчальний процес.

Існує безліч типів адвент-календарів: від звичних з шоколадками, цукерками та іншими солодощами до наборів з іграшками та дитячими прикрасами, чаєм та кавою, косметикою та парфумерією, алкоголем та інтимними іграшками тощо. І дорослі відкривають щодня нові дверцята з не меншим захопленням, ніж діти. Такі сюрпризи дарують відчуття маленького свята незалежно від віку, а це сьогодні потрібно, як ніколи.

Не тільки розвага: як календар допомагає вчитися

Адвент-календарі можуть бути не тільки розвагою, а й розвивати логічне мислення. Календар може складатися із завдань, ігор, загадок, питань, цікавих фактів, і такі ідеї вже впроваджуються в навчальний процес. Наприклад, Нова Українська Школа поділилася ідеями для створення математичного адвент-календаря для вчителів, які шукають креативні освітні ідеї на свої уроки.

Важливо

Що одягнути на Новий рік 2025 — варіанти суконь

Короткі та захоплюючі активності дозволяють учням дізнаватися про щось нове, практикуватися, виконувати нестандартні завдання, розгадувати, розшифровувати та розплутувати. І, звичайно, перевіряти свої знання, хоч перевіркою це й не виглядає, адже все відбувається практично в ігровій формі.

Математичні адвент-календарі можна використовувати для формування як математичної, так і фінансової грамотності. Хоча унікальний фінансовий календар можна створити самостійно. Наприклад маленькі діти за допомогою такого календаря можуть розширювати словниковий запас словами "гроші", "банк", "купюра", "бюджет", "зарплата", "готівка", "безготівковий розрахунок" тощо.

Очікування свята може завдати набагато більше позитивних емоцій, ніж саме свято Фото: Pinterest

А, скажімо, з учнями початкової школи можна пограти в "сімейний бюджет". Завданням на перший день може бути розібрати витрати родини, на другий — скласти список покупок на день, на третій — сходити в магазин з батьками, на четвертий — приготувати разом страву з запланованих та куплених продуктів. Адвент-календар допоможе систематизувати отримані знання та закріпити їх.

Математичні адвент-календарі можна використовувати для формування як математичної, так і фінансової грамотності

Відчуття захоплюючої гри допоможуть створити кишеньки, конверти — це викликає інтерес та мотивує до виконання завдань. А втомитись тут неможливо, адже адвент-календар передбачає свої правила гри: один день — одне завдання. Робота з адвент-календарем навчає кмітливості, творчого підходу, планування діяльності та оцінки результатів.

Ідеї ​​для бізнесу: від представлення новинок до воронки продажів

Якщо для споживачів адвент-календарі є приємним елементом передріздвяних днів, то для бізнесу – потужним маркетинговим інструментом, який можна використовувати для залучення та утримання клієнтів. Чимало великих компаній, таких як Dior, Chanel, LEGO, використовують концепцію календарів для просування своїх продуктів. Для них це стає не тільки способом збільшити продаж у святковий сезон, а й можливістю представити новинки широкої аудиторії.

У різдвяно-новорічні свята продається майже все та по максимуму Фото: Getty

А в малому бізнесі адвент-календар може стати чудовою "воронкою продажів" – тобто подорожжю майбутнього покупця від знайомства з товаром чи послугою до покупки. Маркетологи кажуть, що жодних чітких правил тут немає – це ваш товар, ваші правила та ваш маркетинг. Більше того: такий календар можна зробити не лише на місяць, а й на рік.

Важливо

Жінка постійно купує подарунки у секонд-хендах: які цікаві речі вона там знайшла

Наприклад, скласти календар із 12 віконцями (по одному на кожен місяць року) та вкласти туди 12 подарунків. Якщо йдеться, наприклад, про б'юті-індустрію, це можуть бути безкоштовний манікюр, крем у подарунок, знижки на послуги, ароматизовані свічки тощо. Щоправда, для того, щоб такий календар став справжньою "воронкою продажів", потрібно продумати, в якому порядку роздавати ці подарунки і що в якому місяці найбільш затребуване.

Ще одна вигода від такого календаря буде в тому, що у різдвяно-новорічні свята продається майже все та по максимуму. І через продажі календарів бізнес не лише отримує клієнта щонайменше на рік, а й розширює клієнтську базу, адже адвент-календарі найчастіше купують на подарунок.