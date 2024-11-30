Украинцы могут получить почти 11 тыс. грн финансовой помощи: кому заплатят

Помощь предоставляется эвакуированным семьям с детьми.

ЮНИСЕФ продолжает предоставлять срочную финансовую поддержку семьям с детьми, которые были вынуждены покинуть опасные зоны и переместиться в более безопасные регионы, где была объявлена обязательная эвакуация. Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

По предоставленной информации, семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (не более 5 человек, включая не более 2 взрослых). Помощь направлена на поддержку эвакуированных семей с детьми, которые соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья является многодетной с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;

семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.

В Минреинтеграции сообщают, что эвакуированные семьи с детьми должны обращаться по вопросам выплат и подачи заявлений в орган социальной защиты населения той общины, в которую они переехали.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.