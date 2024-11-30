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Економіка

Українці можуть отримати майже 11 тис. грн фінансової допомоги: кому заплатять

фінансова допомога
Фото: Unsplash | Українці можуть отримати майже 11 тис. грн фінансової допомоги

Допомога надається евакуйованим сім'ям із дітьми.

ЮНІСЕФ продовжує надавати термінову фінансову підтримку сім'ям із дітьми, які були змушені покинути небезпечні зони та переміститися в безпечніші регіони, де було оголошено обов'язкову евакуацію. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

За наданою інформацією, сім'ї можуть отримати виплати в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї (не більше ніж 5 осіб, включно з не більше ніж 2 дорослими). Допомога спрямована на підтримку евакуйованих родин із дітьми, які відповідають одному або кільком критеріям уразливості:

  • у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
  • сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
  • дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
  • сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

У Мінреінтеграції повідомляють, що евакуйовані сім'ї з дітьми мають звертатися з питань виплат і подання заяв до органу соціального захисту населення тієї громади, до якої вони переїхали.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.