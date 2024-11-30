Українці можуть отримати майже 11 тис. грн фінансової допомоги: кому заплатять

Допомога надається евакуйованим сім'ям із дітьми.

ЮНІСЕФ продовжує надавати термінову фінансову підтримку сім'ям із дітьми, які були змушені покинути небезпечні зони та переміститися в безпечніші регіони, де було оголошено обов'язкову евакуацію. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

За наданою інформацією, сім'ї можуть отримати виплати в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї (не більше ніж 5 осіб, включно з не більше ніж 2 дорослими). Допомога спрямована на підтримку евакуйованих родин із дітьми, які відповідають одному або кільком критеріям уразливості:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

У Мінреінтеграції повідомляють, що евакуйовані сім'ї з дітьми мають звертатися з питань виплат і подання заяв до органу соціального захисту населення тієї громади, до якої вони переїхали.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.