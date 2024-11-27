"Тысячу Зеленского" можно будет увеличить: простой алгоритм

Выплата по программе "Зимова єПідтримка" предназначена не только взрослым, но и детям.

В рамках социальной программы "Зимова єПідтримка" правительство предоставит тысячу гривен, которые можно будет зачислить на карту "Национальный кешбэк". При оплате покупок этой картой предусмотрен дополнительный возврат 10% от суммы, что позволит увеличить выплату еще на 100 гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Приватбанка.

Единовременную государственную помощь смогут получить украинцы, проживающие в Украине и обладающие картой "Национальный кешбэк". Программа "Зимова єПідтримка" рассчитана как на взрослых, так и на детей. Родители смогут оформить выплату на карту "Национальный кешбэк" для каждого ребенка через приложение "Дія".

Чтобы получить государственную помощь и кэшбэк за покупку отечественных товаров, после оформления карты необходимо зайти в приложение "Дія". В разделе "Сервисы" выберите опцию "Национальный кешбэк" и укажите карту для получения средств, например, карту ПриватБанка. Средства программы "Зимова єПідтримка" можно использовать как для онлайн-, так и для офлайн-покупок. Если деньги не будут израсходованы до конца 2025 года, они вернутся в государственный бюджет.

Средства можно потратить на:

донаты ВСУ и благотворительные цели;

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарственных средств и книг;

медицинские услуги;

образование;

транспорт;

мобильная связь;

страхование и т.д.

Подача заявок на участие в программе "Зимняя єПідтримка" стартует в начале декабря через приложение Дія. Для этого потребуется выбрать в приложении соответствующую услугу, оформить заявку и дождаться зачисления средств на карту "Национальный кешбэк".

Напомним, первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что все средства ''еПоддержки'' выделены из финансов, переданных партнерами.