"Тисячу Зеленського" можна буде збільшити: простий алгоритм

Виплата за програмою "Зимова єПідтримка" призначена не тільки дорослим, а й дітям.

У межах соціальної програми "Зимова єПідтримка" уряд надасть тисячу гривень, які можна буде зарахувати на картку "Національний кешбек". При оплаті покупок цією карткою передбачено додаткове повернення 10% від суми, що дасть змогу збільшити виплату ще на 100 гривень. Про це розповіли у пресслужбі ПриватБанку.

Одноразову державну допомогу зможуть отримати українці, які проживають в Україні та володіють карткою "Національний кешбек". Програма "Зимова єПідтримка" розрахована як на дорослих, так і на дітей. Батьки зможуть оформити виплату на картку "Національний кешбек" для кожної дитини через застосунок "Дія".

Щоб отримати державну допомогу та кешбек за купівлю вітчизняних товарів, після оформлення картки необхідно зайти в застосунок "Дія". У розділі "Сервіси" оберіть опцію "Національний кешбек" і вкажіть картку для отримання коштів, наприклад, картку ПриватБанку. Кошти програми "Зимова єПідтримка" можна використовувати як для онлайн-, так і для офлайн-покупок. Якщо гроші не будуть витрачені до кінця 2025 року, вони повернуться до державного бюджету.

Кошти можна витратити на:

донати ЗСУ та благодійні цілі;

оплату комунальних послуг;

купівлю лікарських засобів і книг;

медичні послуги;

освіту;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування тощо.

Подання заявок на участь у програмі "Зимова єПідтримка" стартує на початку грудня через застосунок Дія. Для цього потрібно вибрати в застосунку відповідну послугу, оформити заявку і дочекатися зарахування коштів на картку "Національний кешбек".

Нагадаємо, перший заступник міністра економіки України Олексій Соболєв заявив, що всі кошти ''єПідтримки'' виділені з фінансів, переданих партнерами.