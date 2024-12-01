Пособие по безработице: некоторым украинцам повысили выплаты

Минимальное пособие по безработице и в дальнейшем будет составлять 1 500 гривен.

В Украине повысили размер пособия по безработице. С 1 октября выплаты для граждан изменились, и теперь суммы стали другими. Об этом говорится в Постановлении правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19 сентября 2024 года № 74.

Для отдельных категорий граждан размер пособия по безработице увеличился с 2 500 до 3 600 гривен.

Повышение выплат касается:

людей, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получали до повышения 1 500 гривен;

людей, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы и получали до повышения 2 500 гривен;

внутренне перемещенных лиц, которые не имеют документов о страховом стаже, и получали до повышения 2 500 гривен.

Минимальное пособие по безработице останется на уровне 1 500 гривен. Его могут получать молодые люди до 35 лет без трудового стажа. Также на такую выплату имеют право граждане, уволенные на основании отдельных статей трудового законодательства:

систематическое невыполнение обязанностей без уважительных причин;

прогул;

кражи по месту работы и тому подобное.

Получать пособие по безработице можно не дольше 90 дней и не дольше 360 календарных дней, если это лица предпенсионного возраста.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.