Допомога по безробіттю: деяким українцям підвищили виплати

Мінімальна допомога по безробіттю і надалі становитиме 1 500 гривень.

В Україні підвищили розмір допомоги по безробіттю. З 1 жовтня виплати для громадян змінилися, і тепер суми стали іншими. Про це йдеться в Постанові правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 вересня 2024 року № 74.

Для окремих категорій громадян розмір допомоги по безробіттю збільшився з 2 500 до 3 600 гривень.

Підвищення виплат стосується:

людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного і отримували до підвищення 1 500 гривень;

людей, які працювали щонайменше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2 500 гривень;

внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, і отримували до підвищення 2 500 гривень.

Мінімальна допомога по безробіттю залишиться на рівні 1 500 гривень. Її можуть отримувати молоді люди до 35 років без трудового стажу. Також на таку виплату мають право громадяни, звільнені на підставі окремих статей трудового законодавства:

систематичне невиконання обов'язків без поважних причин;

прогул;

крадіжки за місцем роботи тощо.

Отримувати допомогу по безробіттю можна не довше 90 днів і не довше 360 календарних днів, якщо це особи передпенсійного віку.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.