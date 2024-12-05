В Украине два года подряд существенно растут зарплаты: эксперт объяснил, с чем это связано

За прошлый год номинальные зарплаты в государстве выросли более чем на 20%. Причем, как отметил эксперт рынка труда Сергей Марченко, до полномасштабного вторжения их уровень увеличивался на 6-7%.

За прошлый год номинальные зарплаты в Украине выросли на 22%, что является очень высоким показателем. Об этом "Украинскому радио" отметил эксперт рынка труда Сергей Марченко.

Согласно статистике, заработные платы растут большими темпами два года подряд и в прошлом году они увеличились на 22%. Несмотря на инфляционные процессы, обесценивание гривны, подорожание продуктов, рост заработных плат на таком уровне является очень высоким показателем, подчеркнул специалист, добавив, что до полномасштабного вторжения заработные платы, в среднем, росли на 6-7% в год.

"С одной стороны, это хорошо, потому что люди имеют возможность зарабатывать больше. А с другой стороны, это влияет на экономику", — подчеркнул Сергей Марченко.

По его словам, когда предприятие не производит больше товаров или услуг, но вынуждено платить сотрудникам более высокие заработные платы, это приводит к сложным последствиям в среднесрочной перспективе. Часть бизнеса такой нагрузки не вытянет и будет вынуждена прекратить свою деятельность, прогнозирует эксперт.

Сергей Марченко отметил, что спрос на работников наблюдается почти во всех сферах и работодатели, чтобы найти или удержать персонал, готовы пойти не только на повышение заработных плат, но и предоставлять другие бонусы вроде удаленной работы и тому подобное.

Фото: Сергей Марченко

В то же время после начала полномасштабного вторжения во Львовской и Тернопольской областях почти вдвое выросло количество вакансий.

"Это говорит, что многие бизнесы из Харькова, Запорожья, Донетчины релоцировались на запад, где безопаснее", — подчеркнул эксперт, пояснив, что именно там сейчас развивается бизнес, который ищет людей, в результате чего, соответственно, увеличивается экономическая активность.

Кому больше всего подняли зарплаты в Украине

Согласно данным сайта поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 22500 грн. И это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. В декабре на ресурсе было размещено 76878 вакансий, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Больше всего, на 155%, выросла зарплата на позиции руководитель отдела контента, которая составляет 70 000 грн. На втором месте по "скачку" зарплаты являются ортодонты, которым на 100% подняли "ставку", до 50 000 грн.

Почетное третье место занял оператор аттракционов. Им подняли зарплату на 63%, после чего они получают 19 500 грн.

Отметим, ранее мы рассказывали об интересной работе. Государственный центр занятости назвал довольно необычные вакансии: купажник чая, сборщик часов, пометчик термометров или ведущий дискотек.

Также Фокус писал, что в октябре Виндзорский дворец открыл вакансию домработницы. Впрочем, зарплату обещали лишь 10,57 фунта в час, что на 87 пенсов меньше минимальной заработной платы.