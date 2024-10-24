Какие города Украины являются лидерами по вакансиям: что предлагают по работе

Рост вакансий фиксируется в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Волынской, Черниговской, Винницкой областях.

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По итогам прошлого месяца количество вакансий на рынке труда Украины вернулось на уровень, который наблюдался до начала полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на данные портала Work.ua.

В сентябре было зарегистрировано 117 тысяч вакансий от работодателей, что соответствует показателям 2021 года. Лидером по количеству предложений стала Киевская область с примерно 40 тысячами вакансий, опубликованных за месяц. В Днепропетровской и Львовской областях было размещено по 10 тысяч вакансий. В пятерку регионов с наибольшим количеством предложений традиционно вошли Одесская и Харьковская области.

Также наблюдался рост вакансий в нескольких других регионах: Ивано-Франковская область (+4%), Черкасская область (+4%), Запорожье (+4%), Волынь (+3%), Черниговщина (+2%), Винницкая область (+2) %).

На 22 октября на Work.ua было размещено 30,5 тысяч предложений работы в Киеве. На портале robota.ua насчитывалось более 37 тысяч вакансий в столице. Это первое место по сравнению с другими городами. Больше всего предложений в отраслях:

сфера обслуживания – 5,5 тыс. вакансий;

рабочие специальности, производство – 4,8 тыс;

продажа, закупка – 3,6 тыс;

розничная торговля – 3,4 тыс;

логистика, состав, ВЭД – 3 тыс.

На втором месте Львов (7,6 тыс. – на Work.ua, 10,1 тыс. – на robota.ua). Ищут таких работников:

сфера обслуживания – 1,8 тыс. вакансий;

рабочие специальности, производство – 1,3 тыс;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 1 тыс;

логистика, склад, ВЭД — 912;

транспорт, автобизнес — 674.

На третьем месте Днепр (6,9 тыс. вакансий – на Work.ua, 8,3 тыс. – на robota.ua). Сферы, где больше всего работы в городе:

рабочие специальности, производство – 1,6 тыс. вакансий;

сфера обслуживания – 1,2 тыс;

логистика, склад, ВЭД — 902;

продажа, закупка — 828;

розничная торговля — 671.

Напомним, в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.