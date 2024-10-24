Які міста України є лідерами за вакансіями: що пропонують по роботі

Зростання вакансій фіксується в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Волинській, Чернігівській, Вінницькій областях.

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За підсумками минулого місяця кількість вакансій на ринку праці України повернулася на рівень, який спостерігався до початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" з посиланням на дані порталу Work.ua.

У вересні було зареєстровано 117 тисяч вакансій від роботодавців, що відповідає показникам 2021 року. Лідером за кількістю пропозицій стала Київська область із приблизно 40 тисячами вакансій, опублікованих за місяць. У Дніпропетровській та Львівській областях було розміщено по 10 тисяч вакансій. До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю пропозицій традиційно увійшли Одеська та Харківська області.

Також спостерігалося зростання вакансій у кількох інших регіонах: Івано-Франківська область (+4%), Черкаська область (+4%), Запоріжжя (+4%), Волинь (+3%), Чернігівщина (+2%), Вінницька область (+2)%).

На 22 жовтня на Work.ua було розміщено 30,5 тисяч пропозицій роботи в Києві. На порталі robota.ua налічувалося понад 37 тисяч вакансій у столиці. Це перше місце порівняно з іншими містами. Найбільше пропозицій у галузях:

сфера обслуговування — 5,5 тис. вакансій;

робочі спеціальності, виробництво — 4,8 тис.;

продаж, закупівля — 3,6 тис.;

роздрібна торгівля — 3,4 тис.;

логістика, склад, ЗЕД — 3 тис.

На другому місці Львів (7,6 тис. — на Work.ua, 10,1 тис. — на robota.ua). Шукають таких працівників:

сфера обслуговування — 1,8 тис. вакансій;

робітничі спеціальності, виробництво — 1,3 тис.;

готельно-ресторанний бізнес, туризм — 1 тис.;

логістика, склад, ЗЕД — 912;

транспорт, автобізнес — 674.

На третьому місці Дніпро (6,9 тис. вакансій — на Work.ua, 8,3 тис. — на robota.ua). Сфери, де найбільше роботи в місті:

робітничі спеціальності, виробництво — 1,6 тис. вакансій;

сфера обслуговування — 1,2 тис.;

логістика, склад, ЗЕД — 902;

продаж, закупівля — 828;

роздрібна торгівля — 671.

Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.