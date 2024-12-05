В Україні два роки поспіль суттєво зростають зарплати: експерт пояснив, з чим це пов'язано

За минулий рік номінальні зарплати в державі виросли на понад 20%. Причому, як наголосив експерт ринку праці Сергій Марченко, до повномасштабного вторгнення їх рівень збільшувався на 6-7%.

За минулий рік номінальні зарплати в Україні зросли на 22%, що є дуже високий показником. Про це "Українському радіо" наголосив експерт ринку праці Сергій Марченко.

Згідно зі статистикою, заробітні плати ростуть великими темпами два роки поспіль й минулого року вони збільшилися на 22%. Попри інфляційні процеси, знецінення гривні, дорожчання продуктів, зростання заробітних плат на такому рівні є дуже високим показником, наголосив фахівець, додавши, що до повномасштабного вторгнення заробітні плати, в середньому, зростали на 6-7% на рік.

"З одного боку, це добре, тому що люди мають можливість заробляти більше. А з іншого боку, це впливає на економіку", — підкреслив Сергій Марченко.

За його словами, коли підприємство не виробляє більше товарів чи послуг, але змушене платити співробітникам вищі заробітні плати, це призводить до складних наслідків у середньостроковій перспективі. Частина бізнесу такого навантаження не витягне й буде вимушена припинити свою діяльність, прогнозує експерт.

Сергій Марченко зазначив, що попит на працівників спостерігається майже в усіх сферах й роботодавці, аби знайти чи утримати персонал, готові піти не лише на підвищення заробітних плат, а й надавати інші бонуси на кшталт віддаленої роботи тощо.

Фото: Сергій Марченко

Водночас після початку повномасштабного вторгнення у Львівській та Тернопільській областях майже вдвічі зросла кількість вакансій.

"Це говорить про те, що багато бізнесів із Харкова, Запоріжжя, Донеччини релокувалися на захід, де безпечніше", — наголосив експерт, пояснивши, що саме там наразі розвивається бізнес, який шукає людей, внаслідок чого, відповідно, збільшується економічна активність.

Кому найбільше підняли зарплати в Україні

Згідно з даними сайту пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні складає 22500 грн. І це на 22% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. У грудні на ресурсі було розміщено 76878 вакансій, що на 7% більше, ніж минулого року.

Найбільше, на 155%, зросла зарплата на позиції керівник відділу контенту, яка складає 70 000 грн. На другому місці за "стрибком" зарплати є ортодонти, яким на 100% підняли "ставку", до 50 000 грн.

Почесне третє місце посів оператор атракціонів. Їм підняли зарплату на 63%, після чого вони отримують 19 500 грн.

Зазначимо, раніше ми розповідали про цікаву роботу. Державний центр зайнятості назвав досить незвичні вакансії: купажник чаю, збирач годинників, позначник термометрів або ведучий дискотек.

Також Фокус писав, що у жовтні Віндзорський палац відкрив вакансію хатньої робітниці. Утім, зарплату обіцяли лише 10,57 фунта на годину, що на 87 пенсів менше за мінімальну заробітну плату.