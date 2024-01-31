Купажник чаю або позначник термометрів: яку незвичайну роботу пропонують українцям

Як розповіли в Держцентрі зайнятості, роботодавці переважно шукають працівників на традиційні посади. Однак трапляються й доволі незвичні вакансії.

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На початку 2024 року ЗМІ поширили новину про те, що в Китаї з'явилася вакансія на доволі незвичну роботу. Так, одна з місцевих компаній шукає людину, яка виконуватиме роль китайського міфічного персонажа Короля Мавп і отримуватиме за це щомісяця по 842 долари. Тим часом в українському Державному центрі зайнятості розповіли, які незвичайні вакансії пропонуються на ринку праці в Україні.

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Як зазначають у центрі, загалом на кінець січня 2024 року на сайті з пошуку роботи "Єдиний портал вакансій" налічується близько 200 тисяч вакансій.

Понад 40 тисяч із них є вакансіями з бази даних Держслужби зайнятості. Переважно шукають працівників на традиційні посади: продавців, офіс-менеджерів, бухгалтерів, кухарів, вчителів, лікарів, вантажників, водіїв та електриків.

Однак серед них трапляються пропозиції роботи для фахівців незвичних, рідкісних і дуже цікавих професій. Наприклад:

метеорологів;

гончарів;

купажників чаю;

жокеїв;

збирачів годинників;

позначників термометрів.

Серед творчих професій можна зустріти:

ведучих дискотек;

репетиторів з вокалу;

художників-бутафорів;

реставраторів пам'яток архітектури.

"Знаходити таких фахівців не завжди просто, але цікаво. Це постійний виклик для фахівців служби. Наприклад, одну з таких нетипових вакансій вдалося працевлаштувати фахівцям Львівської обласної служби зайнятості, а саме гідрогеолога від ТзОВ "Трускавецькі мінеральні води", — розповіли в Центрі зайнятості.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що браузер Opera шукає співробітника, завдання якого — переглядати веб-сторінки. Такому фахівцю обіцяють платити 10 тисяч доларів на місяць. Прийом заявок на заміщення вакантного місця триває до 25 лютого, тож українці теж мають шанс отримати таку незвичну роботу.

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Також Фокус писав, як загальна мобілізація впливає на ринок праці. Так, за словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, через повномасштабне вторгнення ЗС РФ компанії вже втратили понад 781 тисячу чоловіків.