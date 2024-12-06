Налоговая сможет получить доступ к счетам граждан: нардеп объяснила причины

По словам члена парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк, доступ к банковским счетам и ячейкам граждан со стороны налоговой службы может стать реальностью после 2027 года. Это, по ее словам, является одним из обязательств Украины на пути к вступлению в Евросоюз.

Государственная налоговая служба Украины может получить доступ к банковским счетам граждан и даже информации о содержимом их банковских ячеек. Это может стать реальностью с 2027 года и не связано с введением программы "Национальный кэшбек". Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в эфире "Новини.Live".

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Открытие данных из-за программы "Национальный кэшбек"

Василевская-Смаглюк отметила, что подача заявки на получение карты "Национального кэшбека" активирует договор оферты. Этот договор позволяет банкам через приложение "Дія" получать доступ к данным о финансовых операциях на счетах.

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"Я детально изучила положение о 'Национальном кэшбеке' и нашла там несколько пунктов, которые и у меня вызвали беспокойство. Лично я не подавала заявку на получение тысячи, в частности из-за необходимости ее декларирования. Думаю, что многие государственные служащие, которые обязаны подавать декларации, также откажутся от участия в этой программе", — пояснила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, условия программы являются обязательными для всех банков, участвующих в ней участие. "В тексте договора оферты действительно указано, что после подачи заявки банк и программа через 'Дію' получают право доступа к информации об обороте средств на вашем счете. Поэтому важно внимательно читать условия договора, прежде чем его подписывать", — подчеркнула депутат.

Почему налоговая получит данные украинцев

Она также отметила, что доступ к банковским счетам и ячейкам граждан со стороны налоговой службы может стать реальностью после 2027 года. Это, по ее словам, является одним из обязательств Украины на пути к вступлению в Евросоюз. "Мы уже близки к этому. Конечно, это вызывает опасения, но это также часть гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами", — резюмировала Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что "тысяча Зеленского" нужна для подсчета населения. По ее мнению, таким "экспериментальным" проектом пытаются установить, сколько людей находится на подконтрольной территории, без жителей оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу.