Податкова зможе отримати доступ до рахунків громадян: нардепка пояснила причини

За словами членкині парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк, доступ до банківських рахунків і скриньок громадян з боку податкової служби може стати реальністю після 2027 року. Це, за її словами, є одним із зобов'язань України на шляху до вступу в Євросоюз.

Державна податкова служба України може отримати доступ до банківських рахунків громадян і навіть інформації про вміст їхніх банківських скриньок. Це може стати реальністю з 2027 року і не пов'язано із запровадженням програми "Національний кешбек". Про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі "Новини.Live".

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Відкриття даних через програму "Національний кешбек"

Василевська-Смаглюк зазначила, що подання заявки на отримання картки "Національного кешбеку" активує договір оферти. Цей договір дозволяє банкам через застосунок "Дія" отримувати доступ до даних про фінансові операції на рахунках.

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"Я детально вивчила положення про 'Національний кешбек' і знайшла там кілька пунктів, які й у мене викликали занепокоєння. Особисто я не подавала заявку на отримання тисячі, зокрема через необхідність її декларування. Думаю, що багато державних службовців, які зобов'язані подавати декларації, також відмовляться від участі в цій програмі", — пояснила Василевська-Смаглюк.

За її словами, умови програми є обов'язковими для всіх банків, які беруть у ній участь. "У тексті договору оферти дійсно зазначено, що після подачі заявки банк і програма через "Дію" отримують право доступу до інформації про обіг коштів на вашому рахунку. Тому важливо уважно читати умови договору, перш ніж його підписувати", — підкреслила депутатка.

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Вона також зазначила, що доступ до банківських рахунків і комірок громадян з боку податкової служби може стати реальністю після 2027 року. Це, за її словами, є одним із зобов'язань України на шляху до вступу в Євросоюз. "Ми вже близькі до цього. Звичайно, це викликає побоювання, але це також частина гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами", — резюмувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що "тисяча Зеленського" потрібна для підрахунку населення. На її думку, таким "експериментальним" проєктом намагаються встановити, скільки людей перебуває на підконтрольній території, без жителів окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон.