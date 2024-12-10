Украинцам заплатят почти 11 тыс. грн финансовой помощи: как подать заявку

Размер ежемесячной помощи составляет 3600 гривен. Выплаты украинцы будут получать в течение трех месяцев.

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Некоторые жители Днепра могут подать заявки на получение финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Регистрация доступна до 13 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда UNHCR.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет финансовую поддержку гражданам из уязвимых категорий, включая:

внутренних переселенцев;

людей, которые на время выезжали за пределы страны, однако вернулись домой.

Для соответствия требованиям необходимо наличие одного из перечисленных критериев уязвимости:

в семье есть только отец или мать и дети;

есть только пожилые люди, которым более 55 лет;

есть лица, которым за 55 лет, и при этом воспитывают малолетних детей;

есть граждане с инвалидностью/тяжелыми болезнями, требующие ухода;

доход на одного человека не выше 5,4 тыс. грн.

Денежную помощь уязвимым категориям граждан оказывают в размере 3,6 тыс. грн (на одного гражданина). Будут финансировать в течение трех месяцев.

По словам организаторов, регистрация в пункте сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН продлится до 13 декабря (включительно), однако будет закрыта в следующие даты: 9, 11 декабря. Обращаться можно по адресу: Днепр, площадь Соборная, 7-Б.

"С 16.12.2024 по 27.12.2024 пункт будет работать только в режиме консультаций (без регистраций). Пожалуйста, учтите эти изменения при планировании своих визитов", — говорится в сообщении.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.