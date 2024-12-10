Українцям заплатять майже 11 тис. грн фінансової допомоги: як подати заявку

Розмір щомісячної допомоги становить 3600 гривень. Виплати українці отримуватимуть протягом трьох місяців.

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Деякі жителі Дніпра можуть подати заявки на отримання фінансової допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Реєстрація доступна до 13 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба фонду UNHCR.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає фінансову підтримку громадянам із вразливих категорій, зокрема:

внутрішніх переселенців;

людей, які на певний час виїжджали за межі країни, проте повернулися додому.

Для відповідності вимогам необхідна наявність одного з перерахованих критеріїв уразливості:

у сім'ї є тільки батько або мати і діти;

є тільки літні люди, яким понад 55 років;

є особи, яким за 55 років, і при цьому виховують малолітніх дітей;

є громадяни з інвалідністю/тяжкими хворобами, які потребують догляду;

дохід на одну людину не вищий за 5,4 тис. грн.

Грошову допомогу вразливим категоріям громадян надають у розмірі 3,6 тис. грн (на одного громадянина). Фінансуватимуть протягом трьох місяців.

За словами організаторів, реєстрація в пункті збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН триватиме до 13 грудня (включно), проте буде закрита в наступні дати: 9, 11 грудня. Звертатися можна за адресою: Дніпро, площа Соборна, 7-Б.

"З 16.12.2024 по 27.12.2024 пункт працюватиме лише в режимі консультацій (без реєстрацій). Будь ласка, врахуйте ці зміни під час планування своїх візитів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.