Статус "дети войны": какие льготы можно получить в декабре

Подтверждение статуса осуществляется органами социальной защиты путем внесения соответствующей отметки в пенсионное удостоверение.

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В Украине статус "ребенок войны" присваивается людям, которые были несовершеннолетними на момент окончания Второй мировой войны. Этот статус отличается от категории детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом говорится в законе Украины "О социальной защите детей войны".

Дети войны — какие льготы можно получить

Лица, которым на момент завершения Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, могут получить статус "ребенка войны". Они имеют право на следующие льготы:

возможность выбора времени для очередного отпуска;

гарантированное сохранение рабочего места при сокращении штата;

право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель ежегодно;

компенсация временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты вне зависимости от стажа;

первоочередное получение земельных участков для жилищного строительства, садоводства или огородничества;

скидка в размере 25% на оплату коммунальных услуг (при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает 4 240 грн).

Подтверждение статуса осуществляется органами социальной защиты, которые вносят нужную отметку в пенсионное удостоверение. Из-за схожести терминов, иногда ошибочно полагают, что к "детям войны" также относятся дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Однако эти статусы различны. Статус "детей войны" могут получить только те дети, которые находились в зоне боевых действий, получили травмы, ранения, контузии, были похищены или побывали в плену.

Этот статус также присваивается детям, ставшим жертвами физического, психологического или сексуального насилия, а также детям, родители которых, будучи военнослужащими, погибли при выполнении служебных обязанностей. Социальная поддержка детей, пострадавших в результате военных действий и конфликтов, в основном включает бесплатное питание в детских садах, школах и учреждениях профессионально-технического образования.

С марта порядок выплаты помощи для такой категории украинцев изменился. Если раньше помощь получали все, то с тех пор — только самые уязвимые (взрослые или дети с инвалидностью, пенсионеры с низкой пенсией и т.д.).