Статус "діти війни": які пільги можна отримати в грудні
Підтвердження статусу здійснюється органами соціального захисту шляхом внесення відповідної відмітки до пенсійного посвідчення.
В Україні статус"дитина війни" присвоюється людям, які були неповнолітніми на момент закінчення Другої світової війни. Цей статус відрізняється від категорії дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Про це йдеться в законі України "Про соціальний захист дітей війни".
Діти війни — які пільги можна отримати
Особи, яким на момент завершення Другої світової війни не виповнилося 18 років, можуть отримати статус "дитини війни". Вони мають право на такі пільги:
- можливість вибору часу для чергової відпустки;
- гарантоване збереження робочого місця при скороченні штату;
- право на додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів щорічно;
- компенсація тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу;
- першочергове отримання земельних ділянок для житлового будівництва, садівництва або городництва;
- знижка в розмірі 25% на оплату комунальних послуг (за умови, що середній дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 240 грн).
Підтвердження статусу здійснюється органами соціального захисту, які вносять потрібну відмітку в пенсійне посвідчення. Через схожість термінів, іноді помилково вважають, що до "дітей війни" також належать діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Однак ці статуси різні. Статус "дітей війни" можуть отримати лише ті діти, які перебували в зоні бойових дій, зазнали травм, поранень, контузій, були викрадені або побували в полоні.
Цей статус також присвоюється дітям, які стали жертвами фізичного, психологічного або сексуального насильства, а також дітям, батьки яких, будучи військовослужбовцями, загинули під час виконання службових обов'язків. Соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і конфліктів, здебільшого охоплює безоплатне харчування в дитячих садках, школах і закладах професійно-технічної освіти.
З березня порядок виплати допомоги для такої категорії українців змінився. Якщо раніше допомогу отримували всі, то відтоді — тільки найуразливіші (дорослі або діти з інвалідністю, пенсіонери з низькою пенсією тощо).