Статус "діти війни": які пільги можна отримати в грудні

Підтвердження статусу здійснюється органами соціального захисту шляхом внесення відповідної відмітки до пенсійного посвідчення.

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В Україні статус"дитина війни" присвоюється людям, які були неповнолітніми на момент закінчення Другої світової війни. Цей статус відрізняється від категорії дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Про це йдеться в законі України "Про соціальний захист дітей війни".

Діти війни — які пільги можна отримати

Особи, яким на момент завершення Другої світової війни не виповнилося 18 років, можуть отримати статус "дитини війни". Вони мають право на такі пільги:

можливість вибору часу для чергової відпустки;

гарантоване збереження робочого місця при скороченні штату;

право на додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів щорічно;

компенсація тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу;

першочергове отримання земельних ділянок для житлового будівництва, садівництва або городництва;

знижка в розмірі 25% на оплату комунальних послуг (за умови, що середній дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 240 грн).

Підтвердження статусу здійснюється органами соціального захисту, які вносять потрібну відмітку в пенсійне посвідчення. Через схожість термінів, іноді помилково вважають, що до "дітей війни" також належать діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Однак ці статуси різні. Статус "дітей війни" можуть отримати лише ті діти, які перебували в зоні бойових дій, зазнали травм, поранень, контузій, були викрадені або побували в полоні.

Цей статус також присвоюється дітям, які стали жертвами фізичного, психологічного або сексуального насильства, а також дітям, батьки яких, будучи військовослужбовцями, загинули під час виконання службових обов'язків. Соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і конфліктів, здебільшого охоплює безоплатне харчування в дитячих садках, школах і закладах професійно-технічної освіти.

З березня порядок виплати допомоги для такої категорії українців змінився. Якщо раніше допомогу отримували всі, то відтоді — тільки найуразливіші (дорослі або діти з інвалідністю, пенсіонери з низькою пенсією тощо).