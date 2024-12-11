Социальная помощь: кто может претендовать на пособие в 2025 году

Финансовую помощь заплатят уязвимым категориям украинцев.

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В 2025 году будет выделено финансирование на оказание социальной помощи различным уязвимым группам населения, включая пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и другие категории. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Помощь пенсионерам в 2025 году

Это включает дополнительные выплаты для одиноких пенсионеров старше 80 лет, помощь от ООН для тех, чья пенсия составляет менее 3 250 грн и кто проживает в районах, затронутых боевыми действиями. Также пенсионеры могут претендовать на временную государственную помощь, если у них недостаточный трудовой стаж.

Также будет введена социальная пенсия для тех, кто не накопил достаточного страхового стажа, и ее размер будет зависеть от разницы между прожиточным минимумом и средним доходом семьи. В 2024 году украинцы смогут выходить на пенсию в зависимости от их страхового стажа. Это станет возможным в следующих случаях:

в 60 лет при наличии не менее 31 года стажа;

в 63 года – при 21 году стажа;

в 65 лет – при 15 годах стажа.

Если страховой стаж составляет менее 15 лет, человек может претендовать на социальную пенсию. В 2025 году Министерство социальной политики продолжит оказывать поддержку уязвимым категориям граждан, включая пенсионеров, людей с инвалидностью и тех, кто имеет низкий доход.

Внутренне перемещенные лица будут и дальше получать поддержку в размере 2 000 гривен на каждого взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Министерство активно работает над разработкой более универсальных форм помощи для этих групп.

Помощь лицам с инвалидностью

Дети с инвалидностью и взрослые, имеющие инвалидность с детства, имеют право на получение государственной социальной помощи. Выплаты предоставляются на весь срок инвалидности для взрослых и на срок, указанный в медицинском заключении, для детей до 18 лет.

Сумма помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и варьируется от 2 361 до 8 044,7 гривен.

Помощь военнослужащим

Военнослужащие, которые увольняются со службы, могут получить несколько видов выплат и компенсаций, в частности:

компенсацию за неполученное вещевое имущество;

единовременное денежное пособие;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

помощь для оздоровления;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизованные также имеют право на единоразовую денежную помощь.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.