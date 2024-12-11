Соціальна допомога: хто може претендувати на допомогу у 2025 році

Фінансову допомогу заплатять вразливим категоріям українців.

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У 2025 році буде виділено фінансування на надання соціальної допомоги різним вразливим групам населення, включно з пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами, людьми з інвалідністю та іншими категоріями. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Допомога пенсіонерам у 2025 році

Сюди входять додаткові виплати для самотніх пенсіонерів, старших за 80 років, допомога від ООН для тих, чия пенсія становить менше ніж 3 250 грн, і хто проживає в районах, які постраждали від бойових дій. Також пенсіонери можуть претендувати на тимчасову державну допомогу, якщо у них недостатній трудовий стаж.

Також буде запроваджено соціальну пенсію для тих, хто не накопичив достатнього страхового стажу, і її розмір залежатиме від різниці між прожитковим мінімумом і середнім доходом сім'ї. У 2024 році українці зможуть виходити на пенсію залежно від їхнього страхового стажу. Це стане можливим у таких випадках:

у 60 років за наявності не менше 31 року стажу;

у 63 роки — при 21 році стажу;

у 65 років — при 15 роках стажу.

Якщо страховий стаж становить менше 15 років, людина може претендувати на соціальну пенсію. У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжить надавати підтримку вразливим категоріям громадян, включно з пенсіонерами, людьми з інвалідністю та тими, хто має низький дохід.

Внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть підтримку в розмірі 2 000 гривень на кожного дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Міністерство активно працює над розробкою більш універсальних форм допомоги для цих груп.

Допомога особам з інвалідністю

Діти з інвалідністю та дорослі, які мають інвалідність з дитинства, мають право на отримання державної соціальної допомоги. Виплати надаються на весь строк інвалідності для дорослих і на строк, зазначений у медичному висновку, для дітей до 18 років.

Сума допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і варіюється від 2 361 до 8 044,7 гривень.

Допомога військовослужбовцям

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, можуть отримати кілька видів виплат і компенсацій, зокрема:

компенсацію за неотримане речове майно;

одноразову грошову допомогу;

компенсацію за невикористану відпустку;

допомогу для оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Мобілізовані також мають право на одноразову грошову допомогу.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.