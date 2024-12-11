Некоторые украинцы могут получить финансовую помощь на коммуналку: кому заплатят
Выплатой на оплату коммуналки централизованного отопления могут воспользоваться лица с инвалидностью 1 и 2 группы от 60 лет.
Жители города Доброполье имеют возможность получить разовую финансовую помощь от общественной организации "Авалист". Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг за централизованное отопление. Об этом говорится в Добропольской ГВА.
Регистрация на денежную помощь от ОО "Авалист" уже доступна. Чтобы получить выплату, лицам нужно заполнить специальную онлайн-форму.
Выплатой на оплату коммуналки централизованного отопления могут воспользоваться лица с инвалидностью 1 и 2 группы от 60 лет, которые:
- не имеют задолженности за централизованное отопление;
- не имеют переплату за централизованное отопление, что превышает 1 000 гривен.
Для того чтобы получить целевую денежную помощь, нужно заполнить специальную форму по ссылке, в которой нужно указать следующие личные данные:
- ФИО;
- возраст;
- мобильный номер телефона;
- категорию (к какой группе инвалидности относится потенциальный получатель пособия);
- проживает ли получатель помощи в городе Доброполье;
- пользуется ли домохозяйство получателя помощи централизованным отоплением.
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.