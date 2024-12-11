Некоторые украинцы могут получить финансовую помощь на коммуналку: кому заплатят

Выплатой на оплату коммуналки централизованного отопления могут воспользоваться лица с инвалидностью 1 и 2 группы от 60 лет.

Related video

Жители города Доброполье имеют возможность получить разовую финансовую помощь от общественной организации "Авалист". Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг за централизованное отопление. Об этом говорится в Добропольской ГВА.

Регистрация на денежную помощь от ОО "Авалист" уже доступна. Чтобы получить выплату, лицам нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Выплатой на оплату коммуналки централизованного отопления могут воспользоваться лица с инвалидностью 1 и 2 группы от 60 лет, которые:

не имеют задолженности за централизованное отопление;

не имеют переплату за централизованное отопление, что превышает 1 000 гривен.

Для того чтобы получить целевую денежную помощь, нужно заполнить специальную форму по ссылке, в которой нужно указать следующие личные данные:

ФИО;

возраст;

мобильный номер телефона;

категорию (к какой группе инвалидности относится потенциальный получатель пособия);

проживает ли получатель помощи в городе Доброполье;

пользуется ли домохозяйство получателя помощи централизованным отоплением.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.