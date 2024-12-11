Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу на комуналку: кому заплатять
Виплатою на оплату комуналки централізованого опалення можуть скористатися особи з інвалідністю 1 і 2 групи від 60 років.
Мешканці міста Добропілля мають можливість отримати разову фінансову допомогу від громадської організації "Аваліст". Кошти можна використати для оплати комунальних послуг за централізоване опалення. Про це йдеться у Добропільській МВА.
Реєстрація на грошову допомогу від ГО "Аваліст" уже доступна. Щоб отримати виплату, особам потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.
Виплатою на оплату комуналки централізованого опалення можуть скористатися особи з інвалідністю 1 і 2 групи від 60 років, які:
- не мають заборгованості за централізоване опалення;
- не мають переплати за централізоване опалення, що перевищує 1 000 гривень.
Щоб отримати цільову грошову допомогу, потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням, у якій потрібно вказати такі особисті дані:
- ПІБ;
- вік;
- мобільний номер телефону;
- категорію (до якої групи інвалідності належить потенційний одержувач допомоги);
- чи проживає одержувач допомоги в місті Добропілля;
- чи користується домогосподарство одержувача допомоги централізованим опаленням.
Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.