Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников: объяснение двоката

Чтобы забронировать своих работников, ФЛП должен принадлежать к критической инфраструктуре.

Related video

В интернете часто встречается информация о том, что индивидуальные предприниматели не имеют возможности получить отсрочку от мобилизации, а также не могут предоставить бронь своим сотрудникам. Об этом сообщила заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко в комментарии изданию "Факты".

По ее словам, для получения брони индивидуальный предприниматель должен иметь значимость для государства и предоставить все необходимые военно-учетные документы. Несмотря на то, что в Верховной Раде рассмотрели множество законопроектов по экономическому бронированию, ни один из них пока не был принят.

"Чтобы забронировать своих работников, ФЛП должен принадлежать к критической инфраструктуре. Если ФЛП не входит в перечень учреждений, относящихся к критической инфраструктуре, то физическое лицо предприниматель не сможет получить бронь для своих работников", — говорит адвокат.

Адвокат обращает внимание на внесенные изменения в Критерии и порядок определения критически важных предприятий, имеющих право бронировать сотрудников. К таким предприятиям предъявляются определенные требования: объем уплаченных налогов, уровень прибыли, а также значимость для экономики и общества.

После повторного оценивания, предусмотренного новым постановлением Кабмина, орган, проверяющий организацию на соответствие критериям, может вынести решение о несоответствии предприятия или организации требованиям, определенным в пункте 2, и лишить их статуса критически важного для экономики и жизнедеятельности населения. Либо подтвердить, что предприятие или организация соответствует указанным критериям.

По мнению адвоката количество этих предприятий будет уменьшено. Если же ФЛП относится к категории критической инфраструктуры, то лицо сможет забронировать работников, но при условии наличия у них военно-учетных документов и своевременного обновления данных.

"То есть, если у работника нет военно-учетного документа, то он не может быть забронированным. Получается замкнутый круг, поскольку человеку придется идти в ТЦК, а так как он не имеет отсрочки, то после оформления военно-учетного документа будет мобилизован. То есть военный билет он получит, но не сможет оформить бронь", — отмечает адвокат.

Что касается бронирования работников ФЛП, выполняющих оборонные заказы, то сейчас эта система не работает. До прошлого года ФЛП, которые выполняли оборонные заказы и имели договоры с Министерством обороны, могли бронировать своих работников. В 2024 году из-за изменений в законодательстве они не могут этого сделать.

Напомним, юристы объяснили, могут ли работники ТЦК принудительно задерживать и доставлять в военкомат военнообязанных.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал дискуссии о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.