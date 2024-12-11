Чи можуть ФОП отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників: пояснення двоката

Щоб забронювати своїх працівників, ФОП має належати до критичної інфраструктури.

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В інтернеті часто зустрічається інформація про те, що індивідуальні підприємці не мають можливості отримати відстрочку від мобілізації, а також не можуть надати бронь своїм працівникам. Про це повідомила заступник голови військового комітету Асоціації правників України Катерина Аніщенко в коментарі виданню "Факти".

За її словами, для отримання броні індивідуальний підприємець повинен мати значущість для держави і надати всі необхідні військово-облікові документи. Попри те, що у Верховній Раді розглянули безліч законопроєктів щодо економічного бронювання, жоден із них поки що не був ухвалений.

"Щоб забронювати своїх працівників, ФОП має належати до критичної інфраструктури. Якщо ФОП не входить до переліку установ, що належать до критичної інфраструктури, то фізична особа підприємець не зможе отримати бронь для своїх працівників", — каже адвокат.

Адвокат звертає увагу на внесені зміни до Критеріїв та порядку визначення критично важливих підприємств, які мають право бронювати співробітників. До таких підприємств висуваються певні вимоги: обсяг сплачених податків, рівень прибутку, а також значущість для економіки та суспільства.

Після повторного оцінювання, передбаченого новою постановою Кабміну, орган, що перевіряє організацію на відповідність критеріям, може винести рішення про невідповідність підприємства чи організації вимогам, визначеним у пункті 2, і позбавити їх статусу критично важливого для економіки та життєдіяльності населення. Або підтвердити, що підприємство чи організація відповідає зазначеним критеріям.

На думку адвоката кількість цих підприємств буде зменшено. Якщо ж ФОП належить до категорії критичної інфраструктури, то особа зможе забронювати працівників, але за умови наявності у них військово-облікових документів та своєчасного оновлення даних.

"Тобто, якщо у працівника немає військово-облікового документа, то він не може бути заброньованим. Виходить замкнене коло, оскільки людині доведеться йти в ТЦК, а оскільки вона не має відстрочки, то після оформлення військово-облікового документа буде мобілізована. Тобто військовий квиток вона отримає, але не зможе оформити бронь", — зазначає адвокат.

Що стосується бронювання працівників ФОПів, які виконують оборонні замовлення, то зараз ця система не працює. До минулого року ФОПи, які виконували оборонні замовлення і мали договори з Міністерством оборони, могли бронювати своїх працівників. У 2024 році через зміни в законодавстві вони не можуть цього зробити.

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