Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий: кто в списке

Пенсионеры могут потерять выплаты по нескольким основаниям, однако их можно восстановить достаточно быстро и просто.

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Всем пожилым людям в соответствии с нормами действующего законодательства Украины выплачивается пенсионное обеспечение. Однако в некоторых случаях выплата пенсии может прекратиться. О таких случаях рассказывается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Основаниями прекращения выплат являются:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи.

Возобновление пенсионных выплат

Для возобновления выплаты лицо должно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность. Пенсионер имеет для этого 10 дней после выяснения обстоятельств, которые привели к прекращению.

Напомним, что некоторым пенсионерам увеличат размер выплат уже в этом месяце — речь идет о тех, кто праздновал свой день рождения в ноябре и достигли 70, 75 или 80 лет. Они получат так называемую "возрастную" прибавку к пенсии.

Украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Фокус разбирался, кому из пенсионеров могут ее начислить.