Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій: хто в списку

Пенсіонери можуть втратити виплати з декількох підстав, однак їх можна поновити досить швидко та просто.

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Усім літнім людям відповідно до норм чинного законодавства України виплачується пенсійне забезпечення. Однак у деяких випадках виплата пенсії може припинитись. Про такі випадки розповідається на сайті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду. Підставами припинення виплат є:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

непроходження фізичної ідентифікації;

проживання пенсіонера за кордоном;

відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонеру наданий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсіонер помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

інші передбачені законодавством випадки.

Поновлення пенсійних виплат

Для поновлення виплати особа має особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Пенсіонер має для цього 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення.

Нагадаємо, що деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат уже цього місяця — йдеться про тих, хто святкував свій день народження в листопаді та досягли 70, 75 або 80 років. Вони отримають так звану "вікову" надбавку до пенсії.

Українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Фокус розбирався, кому з пенсіонерів можуть її нарахувати.