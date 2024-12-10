Пенсіонери отримають додаткові виплати в грудні: кому нарахують надбавки

Надбавка виплачується лише в тому разі, якщо розмір пенсії людини не перевищує 10 340,35 грн.

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Деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат уже цього місяця. Про це заявили в Пенсійному фонді України.

Йдеться про пенсіонерів, які святкували день народження в листопаді і досягли 70, 75 або 80 років.

Згідно з пенсійним законодавством України, вони отримають так звану "вікову" надбавку до пенсії. Ця надбавка виплачується в місяці, що настає за тим, у якому пенсіонер відзначив певний ювілей, і становить:

з 70 років — 300 гривень на місяць;

з 75 років — 456 гривень на місяць;

з 80 років — 570 гривень на місяць.

Важливо враховувати, що надбавка виплачується тільки за умови, що розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Крім того, під час першого нарахування вона може бути неповною — сума розраховується пропорційно до кількості днів з моменту народження.

Для отримання надбавки нікуди звертатися не потрібно — її нарахують автоматично на підставі даних Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.