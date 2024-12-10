Українці зможуть отримати "другу пенсію": як зміняться виплати

Основою накопичувального рівня стане індивідуальний пенсійний рахунок, який відкриватиметься для кожного працюючого громадянина.

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В Україні з 1 січня 2026 року планується запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи (так звана друга пенсія), який доповнюватиме наявну солідарну систему, забезпечуючи виплати на основі особистих накопичень. Це означає, що розмір пенсії залежатиме від коштів, накопичених на індивідуальному рахунку, а не від загального фонду, як у солідарній системі. Про це йдеться в законопроєкті Міністерства соціальної політики.

Поточна солідарна пенсійна система працює за принципом "спільного котла", де внески громадян, які працюють, спрямовуються на виплати пенсій чинним пенсіонерам. Однак система стикається з дефіцитом через демографічні проблеми, низьку народжуваність і високу еміграцію.

До того ж розмір пенсій часто викликає невдоволення, оскільки люди з однаковим стажем і доходами можуть отримувати різні суми залежно від року виходу на пенсію. Пропонована реформа передбачає кардинальне оновлення солідарної частини та запровадження накопичувальної системи, за якої в кожного українця буде особистий рахунок для пенсійних внесків.

Основою накопичувального рівня стане індивідуальний пенсійний рахунок, що відкривається для кожного працюючого громадянина. На цей рахунок будуть надходити внески:

від роботодавця — частина єдиного соціального внеску (ЄСВ);

від держави — у вигляді додаткових коштів;

від самого працівника — за бажанням.

Гроші, що надходять на персональний рахунок, залишаться власністю громадянина. Ці кошти інвестуватимуться в різні фінансові інструменти для захисту від інфляції та забезпечення зростання капіталу. Після досягнення пенсійного віку (60 років за наявності 35 років стажу) людина зможе обрати спосіб отримання пенсії:

довічна пенсія — виплати до кінця життя;

пенсія на певний строк — виплати протягом обраного періоду, які припиняються після його завершення.

У разі смерті накопичені кошти можна передати у спадок. Для довічної пенсії це можливо тільки протягом 10 років, а для строкової — на весь період виплат.

Реформа торкнеться також солідарної пенсійної системи. Замість поточної складної формули розрахунку пенсій буде введено бальну систему. Кожна працююча людина буде накопичувати пенсійні бали, виходячи зі своєї офіційної заробітної плати.

Наприклад, той, хто отримує середню зарплату в Україні, зароблятиме 10 балів на місяць. Ці бали будуть враховані при розрахунку пенсії. Крім того, пенсіонери отримають базову пенсію, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати (у 2026 році — 1848 грн).

Впровадження реформи відбудеться у два етапи. А саме:

зміни в солідарному рівні — з 1 липня 2025 року;

запуск накопичувального рівня — з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.