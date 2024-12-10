Украинцы смогут получить "вторую пенсию": как изменятся выплаты

Основой накопительного уровня станет индивидуальный пенсионный счет, который будет открываться для каждого работающего гражданина.

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В Украине с 1 января 2026 года планируется введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы (так называемая вторая пенсия), который будет дополнять существующую солидарную систему, обеспечивая выплаты на основе личных накоплений. Это означает, что размер пенсии будет зависеть от средств, накопленных на индивидуальном счете, а не от общего фонда, как в солидарной системе. Об этом говорится в законопроекте Министерства социальной политики.

Текущая солидарная пенсионная система работает по принципу "общего котла", где взносы работающих граждан направляются на выплаты пенсий действующим пенсионерам. Однако система сталкивается с дефицитом из-за демографических проблем, низкой рождаемости и высокой эмиграции.

К тому же размер пенсий зачастую вызывает недовольство, поскольку люди с одинаковым стажем и доходами могут получать разные суммы в зависимости от года выхода на пенсию. Предлагаемая реформа предполагает кардинальное обновление солидарной части и введение накопительной системы, при которой у каждого украинца будет личный счет для пенсионных взносов.

Основой накопительного уровня станет индивидуальный пенсионный счет, открываемый для каждого работающего гражданина. На этот счет будут поступать взносы:

от работодателя – часть единого социального взноса (ЕСВ);

от государства – в виде дополнительных средств;

от самого работника – по желанию.

Деньги, поступающие на персональный счет, останутся собственностью гражданина. Эти средства будут инвестироваться в различные финансовые инструменты для защиты от инфляции и обеспечения роста капитала. После достижения пенсионного возраста (60 лет при наличии 35 лет стажа) человек сможет выбрать способ получения пенсии:

пожизненная пенсия – выплаты до конца жизни;

пенсия на определенный срок – выплаты в течение выбранного периода, которые прекращаются после его завершения.

В случае смерти накопленные средства можно передать по наследству. Для пожизненной пенсии это возможно только в течение 10 лет, а для срочной – на весь период выплат.

Реформа затронет также солидарную пенсионную систему. Вместо текущей сложной формулы расчета пенсий будет введена балльная система. Каждый работающий человек будет накапливать пенсионные баллы, исходя из своей официальной заработной платы.

Например, тот, кто получает среднюю зарплату в Украине, будет зарабатывать 10 баллов в месяц. Эти баллы будут учтены при расчете пенсии. Кроме того, пенсионеры получат базовую пенсию, которая составит 30% от минимальной зарплаты (в 2026 году — 1848 грн).

Внедрение реформы состоится в два этапа. А именно:

изменения в солидарном уровне – с 1 июля 2025;

запуск накопительного уровня – с 1 января 2026 года.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.