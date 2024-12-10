Пенсионеры получат дополнительные выплаты в декабре: кому начислят надбавки

Надбавка выплачивается лишь в том случае, если размер пенсии человека не превышает 10 340,35 грн.

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Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат уже в этом месяце. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о пенсионерах, праздновавших день рождения в ноябре и достигших 70, 75 или 80 лет.

Согласно пенсионному законодательству Украины, они получат так называемую "возрастную" надбавку к пенсии. Эта надбавка выплачивается в месяце, следующем за тем, в котором пенсионер отметил определенный юбилей, и составляет:

с 70 лет – 300 гривен в месяц;

с 75 лет – 456 гривен в месяц;

с 80 лет – 570 гривен в месяц.

Важно учитывать, что надбавка выплачивается только при условии, что размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Кроме того, при первом начислении она может быть неполной — сумма рассчитывается пропорционально количеству дней с момента рождения.

Для получения надбавки никуда обращаться не нужно – ее начислят автоматически на основании данных Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.