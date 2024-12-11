Деякі українці можуть отримати більшу пенсію: хто має право на доплату

Надбавка нараховується за кожен повний рік, відпрацьований понад встановлений законодавством обов'язковий стаж.

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Українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Фокус вирішив розібратись, кому вона нараховується та за яких умов.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування мінімальний стаж за віком встановлюється за наявності:

у чоловіків понад 35 років страхового стажу;

понад 35 років страхового стажу; у жінок — понад 30 років страхового стажу.

Надбавка нараховується за кожний повний рік понад необхідний стаж, встановлений законодавством. Розмір такої доплати не може бути більшим за 1% від мінімального розміру пенсії за віком, яку встановлюють виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (далі — Закон) з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшено з 2093 грн до 2361 гривні. Таким чином, розмір доплати за кожний повний відпрацьований рік зріст до 23,61 грн. Наприклад, якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму є ще 5 років, то його доплата становитиме 118,05 гривні.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2026 року планується запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи (так звана друга пенсія). Він доповнюватиме наявну солідарну систему, забезпечуючи виплати на основі особистих накопичень. Таким чином, розмір пенсії залежатиме від коштів, накопичених на індивідуальному рахунку.

Додамо, що деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат уже цього місяця. Однак надбавка виплачується лише в тому разі, якщо розмір пенсії людини не перевищує 10 340,35 грн.