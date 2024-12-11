Некоторые украинцы могут получить большую пенсию: кто имеет право на доплату

Надбавка начисляется за каждый полный год, отработанный сверх установленного законодательством обязательного стажа.

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Украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Фокус решил разобраться, кому она начисляется и при каких условиях.

В соответствии со статьей 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании минимальный стаж по возрасту устанавливается при наличии:

у мужчин более 35 лет страхового стажа;

более 35 лет страхового стажа; у женщин — более 30 лет страхового стажа.

Надбавка начисляется за каждый полный год сверх необходимого стажа, установленного законодательством. Размер такой доплаты не может быть больше 1% минимального размера пенсии по возрасту, которую устанавливают исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно статье 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (далее — Закон) с 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 2093 грн до 2361 гривны. Таким образом, размер доплаты за каждый полный отработанный год возрастет до 23,61 грн. Например, если у пенсионера сверх обязательной нормы есть еще 5 лет, то его доплата составит 118,05 гривны.

Напомним, что в Украине с 1 января 2026 года планируется введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы (так называемая вторая пенсия). Он будет дополнять существующую солидарную систему, обеспечивая выплаты на основе личных накоплений. Таким образом, размер пенсии будет зависеть от средств, накопленных на индивидуальном счете.

Добавим, что некоторым пенсионерам увеличат размер выплат уже в этом месяце. Однако надбавка выплачивается только в том случае, если размер пенсии человека не превышает 10 340,35 грн.