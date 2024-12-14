Денежная помощь на переезд для ВПЛ: как получить 20 тыс. грн

Эти средства можно направить на переезд, оплату первых месяцев аренды, а также на поиск жилья и необходимых ресурсов.

Related video

Благотворительный фонд "Союз Рядом" представил проект "Убежище рядом", направленный на поддержку людей, которые были вынуждены оставить свои дома из-за военных действий. В рамках программы переселенцы могут рассчитывать на помощь в размере до 20 000 гривен. Об этом говорится на сайте фонда.

Фонд "Союз Рядом" инициировал проект, предоставляющий переселенцам финансовую помощь в размере 20 000 гривен. Эти средства можно направить на переезд, оплату первых месяцев аренды, а также на поиск жилья и необходимых ресурсов. Проект включает полное сопровождение на всех этапах помощи:

помощь в трудоустройстве;

устройство детей в школы и сады;

получение гуманитарной помощи.

"Среди первых, кто обратился за помощью — люди из наиболее пострадавших регионов. Сейчас уже несколько семей успешно получили помощь и нашли временное убежище", — отметил один из представителей фонда "Союз рядом" в комментарии Бахмут IN.UA.

Для того чтобы получить поддержку, нужно обратиться к представителям фонда одним из указанных способов:

в Instagram — @spilkaporuch;

электронную почту — [email protected];

по телефону — +380 (93) 349 8451.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.