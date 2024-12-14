Грошова допомога на переїзд для ВПО: як отримати 20 тис. грн

Ці кошти можна спрямувати на переїзд, оплату перших місяців оренди, а також на пошук житла та необхідних ресурсів.

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Благодійний фонд "Союз Поруч" презентував проєкт "Притулок поруч", спрямований на підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через військові дії. У рамках програми переселенці можуть розраховувати на допомогу в розмірі до 20 000 гривень. Про це йдеться на сайті фонду.

Фонд "Союз Поруч" ініціював проєкт, що надає переселенцям фінансову допомогу в розмірі 20 000 гривень. Ці кошти можна спрямувати на переїзд, оплату перших місяців оренди, а також на пошук житла та необхідних ресурсів. Проєкт включає повний супровід на всіх етапах допомоги:

допомога в працевлаштуванні;

влаштування дітей до шкіл і садочків;

отримання гуманітарної допомоги.

"Серед перших, хто звернувся по допомогу — люди з найбільш постраждалих регіонів. Наразі вже кілька родин успішно отримали допомогу та знайшли тимчасовий притулок", — зазначив один із представників фонду "Союз поруч" у коментарі Бахмут IN.UA.

Для того щоб отримати підтримку, потрібно звернутися до представників фонду одним із зазначених способів:

в Instagram — @spilkaporuch;

електронну пошту — [email protected];

за телефоном — +380 (93) 349 8451.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.