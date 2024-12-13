Украинцы могут получить более 10 тыс. грн финансовой помощи: кому заплатят

Одноразовая денежная благотворительная помощь предоставляется в сумме 10 800 грн на одного человека.

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Жители города Никополь, у которых пострадало жилье или которые пострадали физически от обстрелов после 8 июля 2024 года, могут зарегистрироваться на денежную помощь. Об этом говорится на странице фонда.

Помощь будут оказывать в рамках проекта Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны, проживающих в зоне 0−50 км вдоль линии соприкосновения на Юге и Востоке Украины, который реализуется при поддержке Каритас Германии, Министерства иностранных дел Германии и БФ Каритас Кривой Рог.

Основной критерий отбора для оказания помощи: домохозяйство пострадало от обстрелов после 8 июля 2024 года (на момент обстрела проживали в помещении, подвергшемся обстрелу, или пострадали физически).

Другие критерии, влияющие на отбор:

люди с инвалидностью (по подтверждающему документу);

одинокие пожилые люди 60+ (домохозяйство, состоящее из одного или двух человек, которые не имеют поддержки родных трудоспособного возраста);

многодетные семьи из трех и более несовершеннолетних детей (по документам);

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей (подтверждающий документ при наличии);

беременная женщина или кормящая мать с детьми до 3-х лет (медицинская карта беременной, свидетельство о рождении ребенка);

человек с тяжелыми заболеваниями (по подтверждающему документу)

На помощь отбираются люди, которые соответствуют критериям с наибольшим набранным количеством баллов, а также не получают помощь в других организациях.

Размер помощи и как получить

Одноразовая денежная благотворительная помощь (грант) предоставляется в сумме 10 800 грн на одного человека, путем перечисления на IBAN счет. Максимальное количество помощи на одну семью — 4 гранта.

Денежная благотворительная помощь рассчитана для покрытия базовых потребностей на 3 месяца.ю

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.