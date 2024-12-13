Українці можуть отримати понад 10 тис. грн фінансової допомоги: кому заплатять

Одноразова грошова благодійна допомога надається в сумі 10 800 грн на одну особу.

Related video

Жителі міста Нікополь, у яких постраждало житло або які постраждали фізично від обстрілів після 8 липня 2024 року, можуть зареєструватися на грошову допомогу. Про це йдеться на сторінці фонду.

Допомогу надаватимуть у межах проєкту Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, які постраждали від війни, що проживають у зоні 0-50 км уздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході України, що реалізується за підтримки Карітас Німеччини, Міністерства закордонних справ Німеччини та БФ Карітас Кривий Ріг.

Основний критерій відбору для надання допомоги: домогосподарство постраждало від обстрілів після 8 липня 2024 року (на момент обстрілу проживали в приміщенні, що зазнало обстрілу, або постраждали фізично).

Інші критерії, що впливають на відбір:

люди з інвалідністю (за підтверджувальним документом);

самотні літні люди 60+ (домогосподарство, що складається з однієї або двох осіб, які не мають підтримки рідних працездатного віку);

багатодітні сім'ї з трьох і більше неповнолітніх дітей (за документами);

одинока мати/батько або опікун неповнолітніх дітей (підтверджувальний документ за наявності);

вагітна жінка або мати-годувальниця з дітьми до 3-х років (медична карта вагітної, свідоцтво про народження дитини);

людина з важкими захворюваннями (за підтверджувальним документом)

На допомогу відбирають людей, які відповідають критеріям із найбільшою набраною кількістю балів, а також не отримують допомогу в інших організаціях.

Розмір допомоги та як отримати

Одноразова грошова благодійна допомога (грант) надається в сумі 10 800 грн на одну особу, шляхом перерахування на IBAN рахунок. Максимальна кількість допомоги на одну сім'ю — 4 гранти.

Грошова благодійна допомога розрахована для покриття базових потреб на 3 місяці.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.