До 7 тысяч гривен на содержание животных: кому из украинцев положены выплаты

Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.

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Украинские фермеры могут рассчитывать на государственные дотации за содержание коров, коз и овец. В частности, аграриям, которые содержат от 3 до 100 коров, выплачивается по 7 тыс. грн за каждую. Об этом сообщает Государственный аграрный реестр.

Также отмечается, что аграриям, содержащим поголовье коз или овец в количестве от 5 до 500 голов, предоставляется дотация в размере 2 тыс. грн за каждую голову.

Чтобы подать заявку, отмечается, нужно войти в Государственный аграрный реестр, заполнить анкету, к которой прикрепить необходимые документы.

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", – говорится в сообщении.

Получить деньги на поддержку могут все производители сельскохозяйственной продукции, как физические, так и юридические лица, зарегистрированные в ГАР и отвечающие условиям программы. Детальнее об условиях по ссылке.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.