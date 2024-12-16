До 7 тисяч гривень на утримання тварин: кому з українців належать виплати

Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей, крім тимчасово окупованих територій і зони активних бойових дій.

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Українські фермери можуть розраховувати на державні дотації за утримання корів, кіз та овець. Зокрема, аграріям, які утримують від 3 до 100 корів, виплачується по 7 тис. грн за кожну. Про це повідомляє Державний аграрний реєстр.

Також зазначається, що аграріям, які утримують поголів'я кіз або овець у кількості від 5 до 500 голів, надається дотація в розмірі 2 тис. грн за кожну голову.

Щоб подати заявку, зазначається, потрібно увійти до Державного аграрного реєстру, заповнити анкету, до якої прикріпити необхідні документи.

"Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей, крім тимчасово окупованих територій і зони активних бойових дій", — ідеться в повідомленні.

Отримати гроші на підтримку можуть усі виробники сільськогосподарської продукції, як фізичні, так і юридичні особи, які зареєстровані в ДАР і відповідають умовам програми. Детальніше про умови за посиланням.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.