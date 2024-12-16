Некоторые украинцы получат 20 тыс. грн: какие условия

Помощь оказывают на начальный этап, пока семьи-ВПЛ не адаптируются на новом месте и не найдут постоянный источник дохода.

Related video

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Украины могут получить финансовую помощь в размере 20 тыс. гривен. Эти выплаты осуществляет благотворительный фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч". Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.

Как сообщается, фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч" реализует программу "Прихисток поруч", направленную на оказание дополнительной поддержки переселенцам. Помимо финансовой помощи, проект имеет цель:

содействовать более быстрому трудоустройству;

помочь с устройством детей в школы или сады;

обеспечить гуманитарную поддержку (в частности: продукты, одежду, лекарства).

В фонде поясняют, что поддержка предоставляется на начальном этапе, пока семьи внутренне перемещенных лиц не адаптируются на новом месте и не найдут стабильный источник дохода. Основные требования для участия в программе:

желание внутренних переселенцев интегрироваться в среду в новом регионе;

активность в поиске работы.

В фонде отмечают, что сумма в 20 тыс. гривен в основном рассчитана:

на покрытие расходов на переезд из районов, где продолжаются боевые действия;

оплату первых нескольких месяцев аренды нового жилья.

Для желающих получить такую денежную помощь — следует обратиться к представителям фонда:

через е-почту по ссылке;

по телефону: +380 (93) 349 8451.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.