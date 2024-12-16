Деякі українці отримають 20 тис. грн: які умови

Допомогу надають на початковий етап, поки сім'ї-ВПО не адаптуються на новому місці і не знайдуть постійне джерело доходу.

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Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з України можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 20 тис. гривень. Ці виплати здійснює благодійний фонд "Волонтерська організація "Спілка Поруч". Про це йдеться на сторінці фонду в соцмережі Facebook.

Як повідомляється, фонд "Волонтерська організація "Спілка Поруч" реалізує програму "Прихисток поруч", спрямовану на надання додаткової підтримки переселенцям. Крім фінансової допомоги, проєкт має на меті:

сприяти швидшому працевлаштуванню;

допомогти з влаштуванням дітей до шкіл або садочків;

забезпечити гуманітарну підтримку (зокрема: продукти, одяг, ліки).

У фонді пояснюють, що підтримку надають на початковому етапі, поки сім'ї внутрішньо переміщених осіб не адаптуються на новому місці та не знайдуть стабільного джерела доходу. Основні вимоги для участі в програмі:

бажання внутрішніх переселенців інтегруватися в середовище в новому регіоні;

активність у пошуку роботи.

У фонді зазначають, що сума у 20 тис. гривень здебільшого розрахована:

на покриття витрат на переїзд із районів, де тривають бойові дії;

оплату перших кількох місяців оренди нового житла.

Для охочих отримати таку грошову допомогу — слід звернутися до представників фонду:

через е-пошту за посиланням;

за телефоном: +380 (93) 349 8451.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.