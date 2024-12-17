Фокус выяснил разницу между самовольным оставлением части и дезертирством, являются ли они правонарушениями и как наказываются по закону.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине открыто 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству. Об этом говорится в комментарии Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды". И если в первом случае военнослужащие могут избежать любого наказания, то во втором, нет. Чтобы понять разницу между СОЧ и дезертирством, Фокус обратился к адвокату за объяснением.

Количество дезертиров в Украине растет: о чем говорит статистика

По данным сервиса мониторинга регистрационных данных "Опендатабот", случаев покидания навсегда воинских частей все больше. Так, если в октябре 2022 года самовольно оставили части 1619 человек, то в октябре 2024-го — уже 7 621.

Если в октябре 2022 года самовольно оставили части 1619 человек, то в октябре 2024-го — уже 7 621

Только за 10 месяцев текущего года было открыто 19 922 уголовных производства из-за дезертирства.

Что касается самовольного оставления части, то здесь также есть прирост: в этом году открыто 41 950 уголовных производств, что вдвое больше, чем из-за дезертирства.

За три месяца 2024 года уже около 8 тысяч военнослужащих вернулись в свои части добровольно

Дезертир или "самовольщик": что является преступлением, а что правонарушением

Как пояснил управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко, самовольное оставление части или места службы (СОЧС) означает, что военнослужащий оставил свою часть или место службы без разрешения командования.

По словам адвоката, СОЧС действительно является нарушением воинской дисциплины, но оно не настолько серьезное, как дезертирство.

Самовольное оставление части или места службы (СЗЧС) означает, что военнослужащий оставил свою часть или место службы без разрешения командования

"Обычно, СОЧС считается административным правонарушением, которое может наказываться дисциплинарными мерами или административными штрафами, однако может и иметь последствия привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной в ст. 407 УК Украины", — добавил адвокат.

А вот дезертирство является более серьезным правонарушением, а точнее, уголовным преступлением и означает, что военнослужащий покидает свою часть или место службы с намерением не возвращаться. За дезертирство предусмотрены суровые наказания, в частности лишение свободы, говорит юрист и добавляет, что основным отличием между СОЧС и дезертирством является именно намерение военнослужащего.

"Дезертирство предполагает намерение постоянно уклоняться от службы, тогда как СОЧС может быть временным и без такого намерения и имеет последствия привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной в ст. 408 УК Украины", — говорит Сергей Литвиненко.

Если военный намерен вернуться на службу, такое нарушение будет квалифицироваться как СЗЧ Фото: "Варта"

Если вернуться в часть: будет ли суд и тюрьма для "самовольщиков"

Известно, что до начала 2023 года, а именно 27 января, по закону 2839-IX действовали нормы, которые предусматривали возможность назначения более мягкого наказания(ст. 69 УК Украины) или вообще освобождения от отбывания наказания с испытанием. Также говорится и о том, что обязательным признаком дезертирства, отличающим его от самовольного оставления службы, является именно цель: военнослужащий намерен уклоняться от службы не временно, а вообще, навсегда.

Обязательным признаком дезертирства, отличающим его от самовольного оставления службы, является именно цель: военнослужащий намерен уклоняться от службы не временно, а вообще, навсегда

Поэтому важно отличать эти понятия и выяснить, каково поведение военного после такого поступка и цель. Если военный намерен вернуться на службу, такое нарушение будет квалифицироваться как СОЧ, а если нет, то за дезертирство, как за особо тяжкое военное преступление, последует наказание — лишение свободы до 12 лет.

По данным Генеральной прокуратуры, за три месяца 2024 года уже около 8 тысяч военнослужащих вернулись в свои части добровольно. Ведь, согласно закону, до 1 января 2025 года военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы, но вернулись, освобождаются от уголовной ответственности — их дела будут закрыты.

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Закон о СЗЧ: в прокуратуре рассказали, сколько военных возвращается на службу

Напомним, с момента вступления в силу закона о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по состоянию на 2 декабря с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих. Половина из них уже удовлетворена судами и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах.