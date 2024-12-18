Украинцы легко могут получать от 25 тыс. грн: кому готовы платить столько

В декабре 2024 года на портале можно найти удаленную работу на любой вкус для разных специалистов.

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Удаленная работа в Украине продолжает оставаться востребованной. На различных кадровых платформах соискателям предлагают зарплаты от 25 тысяч гривен и выше, при этом не требуя покидать дом. Об этом говорится в материале издания "Новини.Live", которые ссылаются на данные з сайтов по поиску работы.

В декабре 2024 года на портале представлено множество вакансий удаленной работы для различных специалистов. Основные требования — наличие компьютера и стабильного интернета.

Работа менеджером по продажам логистических услуг

Одна из компаний открыла вакансию менеджера по продажам логистических услуг. Предлагается конкурентоспособная заработная плата от 25 тыс. гривен (ставка и проценты), без верхнего лимита. Также предусмотрены возможности для карьерного роста. Обязанности включают: продажу логистических услуг, привлечение новых клиентов, работу с текущими клиентами, согласование договоров и контроль документооборота. Требования: опыт в продажах не менее четырех месяцев в логистике или B2B-сегменте.

"Мы работаем с ведущими игроками рынка и обеспечиваем надежное сотрудничество! Ищем талантливых менеджеров по продажам в нашу амбициозную команду!", — говорится в сообщении.

Работа SMM-менеджером в гостинично-ресторанный комплекс

В одну из гостиниц на Закарпатье требуется SMM-менеджер для удаленной работы. Компания предлагает зарплату от 25 тыс. до 35 тыс. гривен, оплачиваемый отпуск и больничные, а также поездку в лагерь в Португалии и компенсацию 50% на отдых в гостиничном комплексе. В обязанности входит разработка стратегий для Instagram-страниц отеля, лагеря и ресторана, написание текстов различных форматов, организация съемок и публикация видеоматериалов.

"Более 10 лет мы создаем детские лагеря не только в Украине и за рубежом. Теперь у нас есть собственная гостиница, Instagram которой нуждается в твоем таланте! Нужно создавать самый креативный контент с миллионными просмотрами, потому что мы знаем, что это возможно", — отмечают в компании.

Работа Junior Full Stack Developer

Открыта вакансия для Junior Full Stack Developer на удаленную работу. Зарплата начнется от 25 тыс. гривен (основная ставка плюс бонусы). Требования: знание PHP, MySQL, опыт работы с Laravel Framework, навыки работы с Javascript/Vue.js или React.js, знание английского языка на уровне Pre-Intermediate (для чтения технической документации). Задачи будут включать разработку уникальных решений и стандартных веб-приложений для бизнеса.

"Мы ищем Junior Full Stack-разработчика, на отдаленную работу. Наши клиенты поддерживают Украину и ни в коем случае не останавливают проекты в это тяжелое для Украины время. Наша команда загружена интересными проектами, и мы ищем дополнительные ресурсы", — сообщает работодатель.

Работа менеджером по поддержке клиентов

В одной из крупнейших групп контакт-центров в Польше и Украине открыта вакансия менеджера по поддержке клиентов на удаленную работу (также возможна работа в офисе). Требуется специалист с отличным знанием украинского языка, который будет заниматься консультацией по услугам и тарифам, а также обеспечивать поддержку клиентов ведущего мобильного оператора Украины.

"Мы ищем человека, который: обязательно владеет украинским языком на высоком уровне. Клиентоориентированный, открытый и общительный. Коммуникабельный, ответственный, нацелен на результат. Готов работать минимум 140 часов в месяц. Проект работает 24/7", — отмечают в компании.

Работа проджект-менеджером

Предлагается удаленная работа для проджект-менеджеров, направленная на развитие и поддержку небольшого онлайн-сервиса. Зарплата составляет 25 тыс. гривен, с перспективой постоянного повышения базовой ставки. Основные обязанности включают: анализ рынка и конкурентов, поиск новых возможностей для развития, общение с клиентами на английском (уровень Intermediate+), а также генерация идей для роста.

"Ищем ответственного и инициативного менеджера по развитию и поддержке существующего небольшого онлайн-сервиса, который начнет развиваться благодаря вам и вместе с вами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.