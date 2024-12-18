Українці легко можуть отримувати від 25 тис. грн: кому готові платити стільки

У грудні 2024 року на порталі можна знайти віддалену роботу на будь-який смак для різних фахівців.

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Дистанційна робота в Україні продовжує залишатися затребуваною. На різних кадрових платформах претендентам пропонують зарплати від 25 тисяч гривень і вище, водночас не вимагаючи залишати дім. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.Live", які посилаються на дані з сайтів із пошуку роботи.

У грудні 2024 року на порталі представлено безліч вакансій віддаленої роботи для різних фахівців. Основні вимоги — наявність комп'ютера та стабільного інтернету.

Робота менеджером з продажу логістичних послуг

Одна з компаній відкрила вакансію менеджера з продажу логістичних послуг. Пропонується конкурентоспроможна заробітна плата від 25 тис. гривень (ставка і відсотки), без верхнього ліміту. Також передбачені можливості для кар'єрного зростання. Обов'язки включають: продаж логістичних послуг, залучення нових клієнтів, роботу з поточними клієнтами, узгодження договорів і контроль документообігу. Вимоги: досвід у продажах не менше чотирьох місяців у логістиці або B2B-сегменті.

"Ми працюємо з провідними гравцями ринку та забезпечуємо надійну співпрацю! Шукаємо талановитих менеджерів з продажу в нашу амбітну команду!", — йдеться в повідомленні.

Робота SMM-менеджером у готельно-ресторанний комплекс

В один із готелів на Закарпатті потрібен SMM-менеджер для віддаленої роботи. Компанія пропонує зарплату від 25 тис. до 35 тис. гривень, оплачувану відпустку та лікарняні, а також поїздку в табір у Португалії та компенсацію 50% на відпочинок у готельному комплексі. В обов'язки входить розроблення стратегій для Instagram-сторінок готелю, табору і ресторану, написання текстів різних форматів, організація зйомок і публікація відеоматеріалів.

"Понад 10 років ми створюємо дитячі табори не тільки в Україні та за кордоном. Тепер у нас є власний готель, Instagram якого потребує твого таланту! Потрібно створювати найкреативніший контент із мільйонними переглядами, бо ми знаємо, що це можливо", — зазначають у компанії.

Робота Junior Full Stack Developer

Відкрито вакансію для Junior Full Stack Developer на віддалену роботу. Зарплата почнеться від 25 тис. гривень (основна ставка плюс бонуси). Вимоги: знання PHP, MySQL, досвід роботи з Laravel Framework, навички роботи з Javascript/Vue.js або React.js, знання англійської мови на рівні Pre-Intermediate (для читання технічної документації). Завдання включатимуть розроблення унікальних рішень і стандартних вебдодатків для бізнесу.

"Ми шукаємо Junior Full Stack-розробника, на віддалену роботу. Наші клієнти підтримують Україну і в жодному разі не зупиняють проєкти в цей важкий для України час. Наша команда завантажена цікавими проєктами, і ми шукаємо додаткові ресурси", — повідомляє роботодавець.

Робота менеджером з підтримки клієнтів

В одній із найбільших груп контакт-центрів у Польщі та Україні відкрито вакансію менеджера з підтримки клієнтів на віддалену роботу (також можлива робота в офісі). Потрібен фахівець з відмінним знанням української мови, який займатиметься консультацією щодо послуг і тарифів, а також забезпечуватиме підтримку клієнтів провідного мобільного оператора України.

"Ми шукаємо людину, яка: обов'язково володіє українською мовою на високому рівні. Клієнтоорієнтована, відкрита та товариська. Комунікабельна, відповідальна, націлена на результат. Готовий працювати мінімум 140 годин на місяць. Проєкт працює 24/7", — зазначають у компанії.

Робота проджект-менеджером

Пропонується віддалена робота для проджект-менеджерів, спрямована на розвиток і підтримку невеликого онлайн-сервісу. Зарплата становить 25 тис. гривень, з перспективою постійного підвищення базової ставки. Основні обов'язки включають: аналіз ринку і конкурентів, пошук нових можливостей для розвитку, спілкування з клієнтами англійською (рівень Intermediate+), а також генерація ідей для зростання.

"Шукаємо відповідального та ініціативного менеджера з розвитку та підтримки наявного невеликого онлайн-сервісу, який почне розвиватися завдяки вам і разом з вами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.