Все тратится на танки и бомбы: в РФ зафиксирован рекордный рост цен

Ресурсы промышленности и экономики брошены на производство вооружения, а возможности для импорта сужаются из-за санкций и проблем с платежами.

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Годовой рост цен на продукты в России достиг 10,9%, что стало максимальным значением с ноября 2022 года. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Росстат.

"Инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на повышение ставки Центробанка и попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей", — говорится в публикации. — "За неделю с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52% — нового максимума с января 2023 года".

Продолжает оставаться на переднем плане продовольственная инфляция. С начала года картофель подорожал на 88,8%, поскольку заморозки, паводок и жара привели к потере 20% урожая, что составляет 1,6 млн тонн. Цены на лук выросли на 45,4%, на капусту — на 40,3%, а на свеклу — на 30,8%. Сливочное масло, по данным Росстата, подорожало еще на 1,8% с декабря и на 34,4% с начала года, несмотря на решение правительства разрешить импорт из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.

Рост цен на молоко ускорился до 19,1%, на сметану — до 18,5%. С начала года цены на баранину увеличились на 22,6%, на говядину — на 12,4%, на хлеб — на 14,3%, на морковь — на 14,1%, на яблоки — на 18,4%.

"Инфляция вышла из-под контроля, рост цен не только не замедляется, но даже не стабилизируется, а только ускоряется", — говорится в публикации, — "Перспективы борьбы с инфляцией через рост предложения товаров, о чем рассуждает власть, пока довольно туманны. Ресурсы промышленности и экономики брошены на производство танков и бомб, а возможности для импорта сужаются из-за санкций и проблем с платежами".

Напомним, ранее Фокус писал, что в будущем Россию, вероятно, ждут сложности с производством и закупками средств, необходимых для военных операций в Украине. Зависимость Кремля от зарубежных партнеров, вероятно, возрастет. Для поддержания темпа наступления в Украине РФ в значительной степени полагалась на восстановление запасов советского оружия, в особенности бронетехники. Но сейчас эти запасы истощены.