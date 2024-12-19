Усе витрачається на танки та бомби: у РФ зафіксовано рекордне зростання цін

Ресурси промисловості та економіки кинуті на виробництво озброєння, а можливості для імпорту звужуються через санкції та проблеми з платежами.

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Річне зростання цін на продукти в Росії досягло 10,9%, що стало максимальним значенням з листопада 2022 року. Про це пише The Moscow Times із посиланням на Росстат.

"Інфляція в Росії продовжує прискорюватися, попри підвищення ставки Центробанку і спроби влади директивно регулювати ціни на рівні торговельних мереж", — ідеться в публікації. — "За тиждень з 10 по 16 грудня індекс споживчих цін додав ще 0,35%, а річна інфляція прискорилася до 9,52% — нового максимуму з січня 2023 року".

Продовжує залишатися на передньому плані продовольча інфляція. Від початку року картопля подорожчала на 88,8%, оскільки заморозки, паводок і спека призвели до втрати 20% врожаю, що становить 1,6 млн тонн. Ціни на цибулю зросли на 45,4%, на капусту — на 40,3%, а на буряк — на 30,8%. Вершкове масло, за даними Росстату, подорожчало ще на 1,8% з грудня і на 34,4% з початку року, попри рішення уряду дозволити імпорт з Індії, Ірану, Туреччини та ОАЕ.

Зростання цін на молоко прискорилося до 19,1%, на сметану — до 18,5%. З початку року ціни на баранину збільшилися на 22,6%, на яловичину — на 12,4%, на хліб — на 14,3%, на моркву — на 14,1%, на яблука — на 18,4%.

"Інфляція вийшла з-під контролю, зростання цін не тільки не сповільнюється, але навіть не стабілізується, а тільки прискорюється", — йдеться в публікації, — "Перспективи боротьби з інфляцією через зростання пропозиції товарів, про що міркує влада, поки що досить туманні. Ресурси промисловості та економіки кинуті на виробництво танків і бомб, а можливості для імпорту звужуються через санкції та проблеми з платежами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в майбутньому на Росію, ймовірно, чекають складнощі з виробництвом і закупівлями засобів, необхідних для військових операцій в Україні. Залежність Кремля від зарубіжних партнерів, ймовірно, зросте. Для підтримки темпу наступу в Україні РФ значною мірою покладалася на відновлення запасів радянської зброї, особливо бронетехніки. Але зараз ці запаси виснажені.