Украинцы будут платить больше налогов: как изменятся суммы с 1 января

Плательщики единого налога третьей группы начнут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

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Закон о повышении налогов для ФЛП будет отложен до 1 января 2025 года. В частности, украинцы будут платить повышенный военный сбор за декабрь только с части дохода. Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составит 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года, то есть 8 000 гривен. Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, плательщики единого налога третьей группы (как юридические лица, так и ФЛП) начнут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года. Также физические лица не будут обязаны уплачивать военный сбор "задним числом".

"Задекларированный физическими лицами общий годовой доход за 2024 год будет облагаться военным сбором по ставке 1,5% (кроме дохода от операций с имуществом, дохода в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества, которые облагаются налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года)", – говорится на сайте учреждения.

Кроме того, другие доходы физических лиц (доход от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.д.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года. Сюда входит:

доход от зарплаты;

аренды;

выигрыша;

депозита и тому подобное.

Кроме того, с 1 января 2025 года ставка военного сбора для доходов возрастет до 5%. Это будет указано в годовой декларации.

"В то же время ОВГЗ, в частности военные облигации, для физических лиц продолжают не облагаться ни НДФЛ, ни военным сбором", – отметили в Министерстве.

Также не подпадают под налогообложение НДФЛ и облагаются военным сбором социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.